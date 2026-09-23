UNE de Martín Torrijos supera requisito de firmas y entra en etapa de objeciones ante el Tribunal Electoral

La decisión está contenida en la Resolución No. 24 del 18 de septiembre de 2026, publicada este miércoles 23 de septiembre en el Boletín del Tribunal Electoral.

El grupo encabezado por Martín Torrijos presentó 1,572 firmas para iniciar el proceso de formación del colectivo político. El Tribunal Electoral validó 1,248 y abrió el periodo para que ciudadanos, partidos y la Fiscalía Electoral presenten objeciones.

El Tribunal Electoral de Panamá ordenó dar aviso público a la solicitud de formación del partido político Unidos para la Nueva Era (UNE), con lo que se abre el periodo establecido para que los interesados puedan presentar objeciones al proceso.

La decisión está contenida en la Resolución No. 24 del 18 de septiembre de 2026, publicada este miércoles 23 de septiembre en el Boletín del Tribunal Electoral.

La solicitud fue presentada el 12 de agosto de 2026 por el abogado Martín E. Torrijos Espino, en representación de un grupo de ciudadanos en pleno goce de sus derechos políticos.

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Tribunal valida 1,248 firmas

Como iniciadores del proceso, el grupo presentó 1,572 firmas. Tras la verificación realizada por la Dirección Nacional de Organización Electoral, 1,248 fueron consideradas válidas.

De acuerdo con la resolución, esta cantidad supera el mínimo establecido en el numeral 1 del artículo 52 del Código Electoral.

También fueron verificadas las declaraciones juradas de los iniciadores respecto a la residencia electoral registrada en la base de datos de la Dirección Nacional de Organización Electoral, con lo que se acreditó el cumplimiento del numeral 5 del artículo 58.

Por su parte, la Secretaría General revisó la documentación presentada y formuló observaciones de fondo y forma. El Tribunal Electoral determinó posteriormente que estas fueron debidamente subsanadas, por lo que consideró que la documentación se encuentra completa y en orden.

Se abre periodo para presentar objeciones

La resolución establece que el aviso deberá publicarse durante dos días en el Boletín del Tribunal Electoral y, como mínimo, durante tres días consecutivos en un diario de circulación nacional.

A partir de la última publicación en el Boletín, la Fiscal General Electoral, cualquier ciudadano y los partidos políticos legalmente reconocidos o en formación tendrán ocho días hábiles para presentar objeciones a la solicitud.

Las objeciones deberán presentarse por escrito ante el Pleno del Tribunal Electoral y por conducto de apoderado legal.

Expediente queda a disposición de interesados

La documentación entregada por los iniciadores reposa en la Secretaría General del Tribunal Electoral y estará disponible para quienes tengan interés en revisarla.

Los interesados podrán solicitar copias del expediente a su costa.

La resolución establece que comenzará a regir a partir del día hábil siguiente a su publicación en el Boletín del Tribunal Electoral.

El documento lleva las firmas del magistrado presidente Narciso J. Arellano Moreno, el primer vicepresidente Luis A. Guerra Morales, el segundo vicepresidente Alfredo Juncá Wendehake y la secretaria general, Myrtha Varela de Durán.