Juegos Suramericanos 2026| Panamá suma su medalla 11 con el taekwondista Ian Romero

Ian Romero conquistó el tercer lugar en la categoría de -68 kilogramos, para sunar una nueva presea a la contabilidad de la deegación panameña.

Panamá/El taekwondo panameño sumó este miércoles una nueva medalla para el país en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, luego de que Ian Romero consiguiera la presea de bronce en la categoría de -68 kg.

Romero protagonizó un reñido combate por el tercer lugar ante el uruguayo Matías López, al que derrotó por marcador de 2-1 para subir al podio y aportar la medalla número 11 de Panamá en la competencia suramericana.

La jornada también tuvo como protagonista a Brenda Brooks, quien disputó el combate por la medalla de bronce en la categoría de -57 kg. La panameña cayó por 1-2 ante la venezolana Alexmar Sulbarán, quedándose fuera del podio.

Con estos resultados, la representación panameña de kyorugui cerró su participación en la jornada con una medalla de bronce y continúa sumando resultados para el Team Panamá en Santa Fe 2026.

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La modalidad

El kyorugui es la modalidad de combate del taekwondo. Es la disciplina en la que dos atletas se enfrentan en un combate utilizando técnicas de patadas y golpes permitidos, bajo reglas y sistemas de puntuación establecidos.

Criterios de evaluación

El kyorugui se evalúa mediante un sistema de puntuación por acciones válidas durante el combate. En términos generales:

Puño válido al peto: suma puntos.

suma puntos. Patada válida al peto: suma puntos.

suma puntos. Patada válida a la cabeza: otorga más puntos que una patada al peto.

otorga más puntos que una patada al peto. Patadas con giro: reciben una puntuación adicional respecto a la técnica equivalente sin giro.

reciben una puntuación adicional respecto a la técnica equivalente sin giro. Golpes o patadas no permitidos , salidas del área de combate y otras infracciones pueden generar deducciones o “Gam-jeom” para el infractor.

, salidas del área de combate y otras infracciones pueden generar para el infractor. El combate se desarrolla por asaltos y gana el atleta que obtiene la mayor puntuación según las reglas aplicables a la competición.

En los eventos internacionales de taekwondo de la WT (World Taekwondo), los competidores utilizan un sistema electrónico que ayuda a registrar los impactos válidos, especialmente en el peto y el casco.

Información del COP