Gianmatteo Rousseau| piloto panameño da el salto a la Fórmula 4 en el automovilismo

El joven piloto, que ha representado a Panamá en el karting internacional, hizo su anuncio en las ruinas de Panamá La Vieja.

Panamá/Gianmatteo Rousseau anunció este lunes cuál será el próximo paso de su carrera en el automovilismo.

En una ceremonia realizada en las ruinas de Panamá La Vieja, el piloto panameño presentó el vehículo con el que competirá en la Fórmula 4 española lo que representa una nueva etapa en su carrera.

"Vamos a dar el salto a una nueva etapa para mí. Me preparé para esto y estoy listo para dejar el nombre de Panamá en alto", manifestó.

Rousseau admitió en entrevista a David Salayandía, periodista y presentador de TVMAX, que nunca se imaginó el momento que estaba viviendo en uno de los sitios históricos más emblemáticos de Panamá. Sin embargo es un paso que da luego de haber trabajado fuerte en los últimos ocho años cuando incursionó en el automovilismo a temprana edad.

"Hace uno o dos años no me imaginé estar aquí, saltando una nueva categoría, pero he trabajado duro", reconoció. "Mi objetivo siempre ha sido entrar en la Fórmula 1. He trabajado desde que empecé en karting a los seis años. Me he preparado tanto física como mentalmente para esto. La verdad, que he esperado un gran tiempo... estoy listo".

Rousseau, de 14 años de edad, anunció que tendrá su primera competencia en la Fórmula 4 el próximo fin de semana. Ese será el preludio para lo que viene en el 2027 cuando participe en su primera temporada completa dentro de esa división.

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¿Qué es la Fórmula 4?

La Fórmula 4 (F4) es una categoría de monoplazas creada por la Federación Internacional del Automóvil (FIA) en 2013 como el primer escalón para jóvenes pilotos que dan el salto desde el karting profesional hacia las carreras de autos de rueda descubierta.

Funciona como la base de la pirámide de desarrollo del automovilismo de circuito en el que también están la Fórmula 3, la Fórmula 2 y la máxima categoría, la Fórmula 1.

Características principales

Objetivo pedagógico: Está diseñada para que pilotos jóvenes (por lo general desde los 15 años) aprendan la puesta a punto de un monoplaza, la aerodinámica y la gestión de neumáticos en circuitos profesionales.

Está diseñada para que pilotos jóvenes (por lo general desde los 15 años) aprendan la puesta a punto de un monoplaza, la aerodinámica y la gestión de neumáticos en circuitos profesionales. Igualdad mecánica: Para contener los costos y priorizar el talento de conducción, cada campeonato regional utiliza un chasis homologado (como Tatuus, Mygale o Ligier) y motores de cuatro cilindros limitados a aproximadamente 160 - 180 CV .

Para contener los costos y priorizar el talento de conducción, cada campeonato regional utiliza un chasis homologado (como Tatuus, Mygale o Ligier) y motores de cuatro cilindros limitados a aproximadamente . Campeonatos regionales: A diferencia de la F1 o F3 , la F4 no tiene un único campeonato mundial , sino torneos nacionales y regionales certificados por la FIA (por ejemplo, F4 Italiana, F4 Española, F4 Británica, F4 NACAM en América Latina, entre otras).

A diferencia de la , la , sino torneos nacionales y regionales certificados por la FIA (por ejemplo, F4 Italiana, F4 Española, F4 Británica, F4 NACAM en América Latina, entre otras). Puntos de Superlicencia: Los primeros clasificados en los campeonatos oficiales de F4 otorgan puntos para la Superlicencia de la FIA, el permiso necesario para competir en la Fórmula 1.

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Trayectoria

Gianmatteo Rousseau es la principal promesa del automovilismo panameño en el circuito internacional. A sus 14 años, se ha consolidado como un destacado piloto de karting compitiendo contra los mejores talentos juveniles de Europa y el mundo.

Inicios en el Kartismo

Comienzos locales: Inició en las pistas de alquiler (rentals) en Panamá a los 6 años. Posteriormente se integró a la estructura local de Birel Art Panamá / GPM.

Inició en las pistas de alquiler (rentals) en Panamá a los 6 años. Posteriormente se integró a la estructura local de Birel Art Panamá / GPM. Primeros pasos internacionales: Debutó en Europa en 2021 (Franciacorta, Italia), obteniendo un destacado 4.° lugar en su primera competencia.

Principales Logros y Trayectoria Internacional

Campeón Mundial IAME (2022): Se coronó campeón mundial en la categoría Mini con el equipo Kidix en el circuito de Le Mans, Francia.

Se coronó campeón mundial en la categoría con el equipo Kidix en el circuito de Le Mans, Francia. Consolidación en Europa: Logró múltiples podios y victorias en las WSK (World Series Karting), además de ser reclutado en distintas etapas por reconocidos equipos de karting internacionales como el de Fernando Alonso y Forza Racing .

Logró múltiples podios y victorias en las WSK (World Series Karting), además de ser reclutado en distintas etapas por reconocidos equipos de karting internacionales como el de Fernando Alonso y . Mundial CIK/FIA: En la categoría OK-Junior, destacó al clasificar a las finales del campeonato del mundo, logrando un notable 6.° puesto entre 109 competidores en Kristianstad, Suecia.

En la categoría OK-Junior, destacó al clasificar a las finales del campeonato del mundo, logrando un notable en Kristianstad, Suecia. Hitos para Panamá: Se convirtió en el primer piloto panameño y el único representante centroamericano en disputar regularmente los cuadros finales del FIA Karting European Championship y el Mundial de la FIA.

Estructura y Proyección Futura

Representación profesional: Está firmado por la agencia Bullet Sports Management (la misma entidad que maneja la carrera de pilotos como el argentino Franco Colapinto).

Está firmado por la agencia (la misma entidad que maneja la carrera de pilotos como el argentino Franco Colapinto). Objetivo principal: Su meta trazada a largo plazo es avanzar por la escala de monoplazas en Europa para convertirse en el primer piloto panameño en llegar a la Fórmula 1, contemplando también categorías de resistencia como Le Mans o la IndyCar en su proyecto profesional.

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