Secretario general de la ONU recibe a la presidenta de Venezuela

Vestida de azul y con un pin metálico del mapa de Venezuela en el pecho, Rodríguez saludó con un apretón de manos a António Guterres luego de firmar el libro de visitantes de la sede del organismo.

El secretario general de la ONU, António Guterres, recibió este lunes a la presidenta interina de Venezuela para un saludo protocolar, antes de su participación en la Asamblea General del organismo, en Nueva York, informó la televisión estatal venezolana.

Delcy Rodríguez asumió el poder en enero tras la captura del presidente Nicolás Maduro en un operativo de Estados Unidos.

Desde entonces gobierna bajo las directrices de Washington y ha restablecido progresivamente las relaciones con gobiernos, empresas y organismos internacionales tras un prolongado aislamiento de Venezuela.

La mandataria se reunirá el martes con el presidente Donald Trump y al día siguiente se dirigirá a la Asamblea de Naciones Unidas.

Washington anunció el encuentro entre los dos mandatarios. Delcy es el primer mandatario de Venezuela que participará en la reunión de la ONU desde 2018.

Vestida de azul y con un pin metálico del mapa de Venezuela en el pecho, Rodríguez saludó con un apretón de manos a António Guterres luego de firmar el libro de visitantes de la sede del organismo.

"Venimos (...) buscando el destino común de la humanidad, la paz, la estabilidad, el desarrollo humano, los equilibrios en el mundo, de todo tipo", dijo Rodríguez a la televisión estatal VTV a su salida del edificio.

Más temprano se reunió con directivos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de otros organismos multilaterales.

Venezuela reanudó sus vínculos con el FMI y el Banco Mundial (BM) en abril y con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en junio.

VTV mostró imágenes de reuniones de la mandataria con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva; el presidente del BM, Ajay Banga, y el del BID, Ilan Goldfajn.

Venezuela accedió en julio a 346 millones de dólares, de los casi 5.100 millones de dólares de sus reservas en el FMI, dirigidos a un plan de reconstrucción de las zonas afectadas por los letales sismos consecutivos que azotaron al país el 24 de junio.

El gobierno de Rodríguez intenta acceder a los fondos restantes, bloqueados desde que el FMI dejó de reconocer a Maduro como presidente legítimo de Venezuela.

El gobierno venezolano celebra la participación de Rodríguez en la Asamblea de la ONU.

"Recuperamos nuestro estatus y nos reincorporamos a la dinámica diplomática del planeta", resalta un vídeo publicado por el Ministerio de Comunicación previo al viaje de Rodríguez.