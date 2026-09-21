Incertidumbre internacional mantiene en alerta el precio del petróleo y los combustibles en Panamá

El precio del crudo de Texas no superaba los $100 por barril desde hace aproximadamente cuatro años y durante 2026 ha rebasado nuevamente ese nivel en varias ocasiones.

Ciudad de Panamá/El comportamiento del precio del petróleo y su posible impacto en los combustibles mantiene la incertidumbre en los mercados internacionales, en medio de los conflictos geopolíticos que han afectado la producción y el transporte del crudo.

Durante los últimos meses, el precio del barril de petróleo de Texas (WTI), utilizado como referencia para la fijación de precios de los combustibles en Panamá, ha registrado importantes variaciones.

A inicios del conflicto, en febrero, el barril se encontraba entre los $60 y $70. Posteriormente, en marzo alcanzó los $102 y en abril llegó a los $111.

Entre mayo y julio, los precios descendieron y se mantuvieron en un promedio de entre $80 y $92 por barril, en un escenario marcado por períodos de tregua en los conflictos. Sin embargo, las nuevas tensiones provocaron nuevamente un incremento y en septiembre el crudo llegó a cotizarse hasta en $105.

Para el economista Rolando Gordon, el panorama internacional continúa siendo incierto debido principalmente a la situación en Medio Oriente y al conflicto en Ucrania, factores que pueden incidir directamente en el mercado energético.

“A nivel internacional, hay una gran incertidumbre de qué es lo que va a pasar tanto en el Medio Oriente como en Ucrania, que son los dos cuellos de botella que tiene el problema del petróleo. Estaba viendo que los grandes bancos dicen que no saben qué es lo que puede pasar, así que es una gran incertidumbre a nivel internacional y que se manifiesta en un incremento del precio del petróleo y sus derivados”, indicó Gordon.

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El comportamiento actual también marca una diferencia con los años recientes. El precio del crudo de Texas no superaba los $100 por barril desde hace aproximadamente cuatro años y durante 2026 ha rebasado nuevamente ese nivel en varias ocasiones.

El economista Ernesto Bazán recordó que uno de los niveles más altos de los últimos años se registró en 2022, cuando el petróleo alcanzó los $116 por barril durante los primeros meses de ese año.

“El precio del petróleo, superando la barrera de los $100 el barril. Recordemos que el récord de los últimos años se dio en el año 2022, en los primeros meses, cuando llegó a $116”, señaló Bazán.

En Panamá, las variaciones internacionales del crudo generan preocupación debido a su eventual repercusión en el precio de la gasolina y el diésel. Desde 2022, el precio de los combustibles llegó a superar los $4 y $5 por galón, reflejando el impacto de las condiciones internacionales sobre el mercado local.

Los economistas advierten que la evolución de los conflictos internacionales, la producción petrolera y las condiciones del transporte serán factores determinantes para conocer el comportamiento del crudo en los próximos meses y, con ello, la posible trayectoria de los precios de los combustibles en Panamá.

Con información de María de Gracia