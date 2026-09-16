¡Llene su tanque! Precios de los combustibles subirán más de 10 centavos desde este viernes

Las nuevas tarifas se mantendrán vigentes hasta las 5:59 a.m. del viernes 18 de septiembre, cuando se realice la próxima actualización de precios.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Secretaría de Energía anunció un nuevo incremento en los precios de la gasolina y en el diésel bajo en azufre. Estos nuevos costos entrarán en vigencia a partir de este viernes 18 de septiembre.

Según el ajuste oficial, la gasolina de 95 octanos registrará un aumento de 0.010 centavos, por lo que su precio quedará en 1.38 por litro. En tanto, la gasolina de 91 octanos subirá 0.010 centavos, situándose en 1.29 por litro.

Por su parte, el diésel bajo en azufre tendrá un aumento de 0.013 centavos, alcanzando un precio de 1.53 por litro.

En la ciudad de Panamá, los precios máximos por litro quedaron establecidos de la siguiente manera:

Gasolina de 95 octanos: B/.1.38

B/.1.38 Gasolina de 91 octanos: B/.1.29

B/.1.29 Diésel: B/.1.53

Las nuevas tarifas se mantendrán vigentes hasta las 5:59 a.m. del viernes 2 de octubre, cuando se realice la próxima actualización de precios.

La variación en el costo de los combustibles responde, en gran medida, al comportamiento del mercado internacional del petróleo, donde factores como la reducción de la oferta y la volatilidad geopolítica influyen directamente en los costos.