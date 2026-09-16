Ilya Espino de Marotta asegura que fondos para proteger el Canal 'no son nuevos'

La administradora sostuvo que la inclusión de los fondos fue conocida durante la aprobación del presupuesto de 2026 y defendió el manejo de los recursos por parte del Canal. “El Canal siempre se maneja con transparencia”, declaró.

Ciudad de Panamá, Panamá/La administradora de la Autoridad del Canal de Panamá, Ilya Espino de Marotta, aseguró que la entrega de fondos para reforzar la seguridad de la vía interoceánica no es una medida nueva y que la entidad mantiene desde hace años acuerdos con distintas instituciones estatales.

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Sus declaraciones se producen tras los cuestionamientos por el fondo de $12 millones 992 mil acordado entre la Autoridad del Canal y el Ministerio de Seguridad para financiar durante tres años labores de patrullaje, protección y vigilancia en áreas relacionadas con el funcionamiento y mantenimiento del Canal.

Definitivamente, el canal de Panamá siempre ha tenido acuerdos con distintas instituciones del Estado para actividades que hacemos en conjunto. Hemos tenido con el Idaan, hemos tenido con el Ministerio de Ambiente, estamos teniendo con el Ministerio de Seguridad. No es la primera vez que lo tenemos”, expresó Espino de Marotta.

La administradora confirmó que anteriormente se han destinado recursos para proteger la vía interoceánica y que estos fondos también están contemplados en el presupuesto vigente y en el aprobado para 2026.

“Es correcto. Sí, en la vigencia del año corriente del presupuesto y el año aprobado para el 26 están esos fondos también”, afirmó. Además, negó que el monto destinado a estas labores haya aumentado. “No, no, no, no ha aumentado”, respondió.

Monto aparece en el presupuesto

Espino de Marotta señaló que los $12 millones 992 mil están incluidos en el libro presupuestario entregado a la Asamblea Nacional.

“Ese monto está dentro del libro de presupuesto que se le entregó a la Asamblea como parte del canal de Panamá”, manifestó.

La administradora sostuvo que la inclusión de los fondos fue conocida durante la aprobación del presupuesto de 2026 y defendió el manejo de los recursos por parte del Canal.

Fue aprobado también el presupuesto 2026, así que no nos preocupa. La verdad es que el Canal siempre se maneja con transparencia”, declaró.

Diputados cuestionan la confidencialidad

Más temprano, el ministro de Seguridad, Frank Ábrego, explicó que el acuerdo financiará durante tres años las labores de seguridad en áreas relacionadas con la operación y el mantenimiento del Canal.

La explicación surgió durante la discusión presupuestaria en la Asamblea Nacional, luego de que el diputado de Vamos, Jonathan Vega, cuestionara el origen del fondo, su sustento legal y el carácter reservado y confidencial de su manejo contable e información financiera.

Ábrego aseguró que el acuerdo no es secreto porque la creación de la cuenta fue publicada en la Gaceta Oficial. También señaló que la reserva y confidencialidad responden a las normas aplicables a los contratos de la Autoridad del Canal y a una petición de sus directivos.

“Este acuerdo no es secreto ni guarda ningún tipo de reserva o confidencialidad que no esté establecida en las leyes del Canal de Panamá, y por eso lo tomamos de ahí, porque fue una petición particular que pidieron los directivos”, expresó Ábrego.

Aunque las autoridades sostienen que este tipo de acuerdo no es nuevo, los cuestionamientos ciudadanos y de algunos diputados se concentran en la reserva y confidencialidad establecidas para el manejo de la información financiera del fondo.