Día Nacional del Calypso: Conoce la agenda cultural del 16 al 18 de octubre

Organizaciones culturales y afro panameñas destacan que este género constituye una manifestación viva de la identidad y la historia del país.

Ciudad de Panamá/Durante octubre se desarrollará una serie de actividades para conmemorar el Día Nacional del Calypso en Panamá, una celebración que busca preservar y promover la historia de esta expresión cultural afropanameña.

La fecha fue establecida en febrero de 2024 para conmemorar el natalicio del músico Wilfred Berry, reconocido por su aporte al desarrollo del calipso en Panamá. Organizaciones culturales y afropanameñas destacan que este género constituye una manifestación viva de la identidad y la historia del país.

Como parte de la programación, el 16 de octubre se realizará un conversatorio en horas de la mañana en la Universidad de Panamá, con la participación de representantes del calypso de Costa Rica y Panamá.

“Vamos a tener en horas de la mañana en la Universidad de Panamá un conversatorio en donde participarán representantes del calipso de Costa Rica y de Panamá y ese mismo día en horas de la tarde vamos a tener un concierto musical, en donde participarán algunos artistas nacionales y grupos musicales del calipso”, explicó Moisés Veliz, presidente de la Fundación Pipo Navarro.

Las actividades continuarán el sábado 17 de octubre. Durante la tarde se desarrollará un hándicap en el Hipódromo Presidente Remón, mientras que en horas de la noche se realizará un concurso musical con agrupaciones de Calypso de Panamá y Costa Rica, entre ellas artistas reconocidos internacionalmente.

Para las organizaciones vinculadas a esta celebración, la fecha representa una oportunidad para mantener vigente esta expresión cultural y acercarla a las nuevas generaciones.

“Cada fecha conmemorativa, el 17 de octubre, nos permite nuevamente llamar la atención, poner en la opinión pública y en todo el país la importancia de esta expresión popular que ya es parte de la identidad de Panamá”, señaló Gerardo Maloney, director del Centro de Estudios Afropanameños.

La celebración cuenta con la participación de organizaciones dedicadas a la promoción de la cultura afropanameña, que buscan fortalecer el conocimiento sobre el legado del calipso y contribuir a su preservación como parte del patrimonio cultural del país.

Para el 18 de octubre se realizará un convivio.

Con información de Yenny Caballero