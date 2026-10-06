Adultos mayores lo pierden todo tras incendio de su vivienda en Portachuelo

Familiares y vecinos intentaron controlar las llamas, pero el fuego avanzó rápidamente y terminó destruyendo la vivienda y todos los enseres que se encontraban en su interior.

Chiriquí/Dos adultos mayores quedaron sin sus pertenencias y únicamente con la ropa que llevaban puesta, luego de que la vivienda donde residían fuera consumida por un incendio en el sector de Portachuelo, distrito de David, provincia de Chiriquí.

Familiares y vecinos intentaron controlar las llamas, pero el fuego avanzó rápidamente y terminó destruyendo la vivienda y todos los enseres que se encontraban en su interior.

”Solo me quedó la ropa que tenía puesta y listo”, indicó Ovidio Morales, dueño de la vivienda afectada.

Familiares de los afectados manifestaron su preocupación por el origen del incendio y señalaron que existen diferencias vecinales y familiares con algunas personas, por lo que esperan que las autoridades realicen las investigaciones correspondientes para determinar qué provocó el siniestro.

“Nosotros esperamos que estas investigaciones se realicen, sin embargo, la mayor preocupación nuestra es que se les pueda dar la ayuda, no solamente para reconstruir su vivienda, sino para que puedan adquirir sus vestimentas y demás artículos básicos, para que puedan rehacer sus vidas”, expresó uno de los familiares.

Uno de los propietarios de la vivienda relató que inicialmente observaron humo y, posteriormente, se percataron de que la estructura estaba completamente envuelta en llamas, sin posibilidad de recuperar sus pertenencias.

Ante la situación, los familiares indicaron que recibieron la promesa del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial de realizar una inspección y evaluación del inmueble afectado para determinar las posibles ayudas.

Los allegados de los adultos mayores esperan que estas gestiones se concreten y que puedan recibir apoyo para recuperar una vivienda y los artículos básicos que necesitan para comenzar nuevamente.

Con información de Demetrio Ábrego