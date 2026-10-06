Chiriquí: taxista es asesinado a puñaladas en Remedios

Según el reporte preliminar, el conductor habría realizado una carrera hacia este sector, donde fue atacado por sujetos desconocidos.

Chiriquí/Un conductor de taxi fue asesinado la madrugada de este martes en el sector de Santa Lucía, en la vía hacia el distrito de Remedios, en el oriente de Chiriquí.

Según el reporte preliminar, el conductor habría realizado una carrera hacia este sector, donde fue atacado por sujetos desconocidos. La víctima recibió al menos siete puñaladas que le causaron la muerte en el lugar.

Funcionarios de la Personería de Remedios y de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) iniciaron las diligencias para esclarecer el homicidio.

En la escena se encontró el cuerpo del conductor y su taxi. De acuerdo con la información recabada en el lugar, el dinero producto de su trabajo permanecía dentro del vehículo, un elemento que forma parte de la investigación. Por el momento, se desconoce el móvil del crimen.

Conductores del sector pidieron justicia y una investigación objetiva que permita identificar a los responsables.

Con información de Demetrio Ábrego.