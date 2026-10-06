Reformas electorales: Blandón defiende el 3% para nuevos partidos y rechaza aumento del financiamiento privado

Ante los cuestionamientos de que las reformas estarían diseñadas para favorecer a los partidos tradicionales y dificultar la creación de nuevas organizaciones políticas, Blandón rechazó esa interpretación.

El expresidente del partido Panameñista, José Isabel Blandón, cuestionó las modificaciones introducidas al paquete de reformas electorales que se discute en la Asamblea Nacional y sostuvo que varios de los cambios se apartan de lo acordado durante casi un año en la Comisión Nacional de Reformas Electorales.

Blandón, quien representó al partido Panameñista en esa comisión, señaló que el proyecto presentado por el Tribunal Electoral contiene disposiciones que no fueron discutidas ni acordadas en esa instancia. Entre ellas mencionó cambios relacionados con las sanciones electorales y las condiciones para que una persona que pierde una elección primaria pueda postularse por otro partido.

A su juicio, también hubo decisiones cuestionables durante el primer debate en la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional, donde, según afirmó, el debate fue desordenado, improvisado y sin suficiente espacio para la discusión. No obstante, aclaró que no considera que todas las propuestas introducidas sean negativas, aunque sí identifica algunas que representan un retroceso.

Panameñismo rechaza aumento del financiamiento privado

Blandón explicó que el partido Panameñista mantiene una posición contraria al aumento del tope de financiamiento privado para las campañas políticas.

También señaló que el colectivo rechaza la propuesta de no reconocer las firmas de los iniciadores, así como la modificación que permitiría que una persona sea electa para dos cargos sin tener que renunciar a alguno de ellos.

En contraste, dijo que el Panameñismo respalda reducir el financiamiento público del 1% al 0.75%, una propuesta que, según recordó, fue planteada por el partido en la Comisión Nacional de Reformas Electorales, aunque no fue aprobada en esa instancia.

Defiende el 3% para nuevos partidos y libre postulación

Ante los cuestionamientos de que las reformas estarían diseñadas para favorecer a los partidos tradicionales y dificultar la creación de nuevas organizaciones políticas, Blandón rechazó esa interpretación.

Explicó que el Tribunal Electoral había propuesto elevar del 2% al 5% las firmas requeridas tanto para la libre postulación como para la formación y subsistencia de partidos políticos.

Según Blandón, fueron los participantes de la Comisión Nacional de Reformas Electorales quienes acordaron establecer un punto intermedio del 3%. También afirmó que la reducción de un año a seis meses del periodo para recoger firmas fue planteada por sectores de la libre postulación, que consideraban excesivo el plazo anterior.

El exalcalde de Panamá reiteró que el Panameñismo está en contra de aumentar el límite al financiamiento privado y advirtió sobre la falta de controles frente a esos recursos.

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Además, cuestionó una propuesta que establece que los partidos sean responsables solidariamente por las multas impuestas a candidatos que no presenten sus informes financieros.

Blandón consideró que esa disposición trasladaría al partido una responsabilidad que corresponde al candidato y adelantó que su bancada votaría en contra de esa modificación.

Señala posible conflicto de intereses en propuesta sobre representantes legales

Otro de los puntos cuestionados por Blandón es la propuesta que establece que el presidente de cada partido político debe ser su representante legal.

El dirigente panameñista sostuvo que la modificación impactaría particularmente al PRD, cuyo presidente no ejerce actualmente la representación legal del colectivo, de acuerdo con sus estatutos.

Blandón calificó la propuesta como un posible conflicto de intereses, al considerar que una diferencia interna de un partido no debería resolverse mediante una modificación de la legislación electoral.

Pide mantener la Comisión Nacional de Reformas Electorales

Blandón defendió la continuidad de la Comisión Nacional de Reformas Electorales, pero planteó que deben establecerse reglas más claras sobre el peso de los acuerdos alcanzados en esa instancia.

Según explicó, si la comisión dedica meses a discutir y modificar una propuesta y posteriormente el Tribunal Electoral presenta ante la Asamblea un proyecto diferente, se pierde el sentido del proceso de consulta y concertación.

Ante el escenario actual, consideró que existen dos opciones: devolver el proyecto a primer debate para discutirlo nuevamente o introducir durante el segundo debate los cambios necesarios para retirar los artículos más cuestionados.

Blandón anticipó que las próximas semanas estarán marcadas por un intenso debate y sostuvo que la participación ciudadana será determinante en la discusión de las reformas electorales.