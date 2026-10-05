Chiriquí: Emiten Alerta Amber por desaparición de adolescente de 16 años y su bebé

Ministerio Público emitió Alerta Amber en David tras desaparición de adolescente de 16 años con su hijo de un año.

David, Chiriquí/Las autoridades activaron una Alerta Amber tras el reporte de desaparición de una adolescente de 16 años y su hijo de un año, en el sector de Bijagual de Cochea, distrito de David, provincia de Chiriquí.

De acuerdo con la información proporcionada por la familia, la adolescente salió de su residencia aproximadamente a las 6:30 de la tarde del sábado para realizar labores sociales relacionadas con su escuela.

La joven llevaba consigo a su hijo de un año, pero con el paso de las horas sus familiares perdieron contacto con ambos y desconocen su paradero desde ese momento.

Los familiares expresaron su preocupación y señalaron que la adolescente nunca había tenido un comportamiento similar, especialmente al encontrarse con su hijo. La madre de la menor, Marquel Ávila, solicitó apoyo de la ciudadanía y pidió a las autoridades reforzar las acciones de búsqueda.

"Estamos solicitando a la comunidad ayuda para ubicarla, pero también a las autoridades de la Policía Nacional, la DIJ y al Ministerio Público, incrementar las acciones de búsqueda, porque tenemos temor", afirmó la madre de la joven reportada desaparecida.

Según el relato familiar, la última vez que la adolescente fue vista fue cuando descendió de un bus de la ruta Cochea-David, cerca de un minisúper ubicado en el corregimiento de Las Lomas, también en el distrito de David.

Tras la activación de la alerta Amber, las autoridades mantienen acciones de monitoreo e inteligencia para tratar de localizar a la adolescente y al menor. Las labores de búsqueda se desarrollan de manera coordinada con la Policía Nacional y la Dirección de Investigación Judicial (DIJ).

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Con información de: Demetrio Ábrego