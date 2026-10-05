Chiriquí | Jubilados vuelven a protestar para exigir pensiones mínimas de $600

Los manifestantes sostienen que los ingresos que reciben muchos de ellos no alcanzan para cubrir medicamentos, atención médica y los productos de la canasta básica familiar.

Ciudad de Panamá, Panamá/Un grupo de jubilados y pensionados de la Caja de Seguro Social volvió a protestar en los alrededores del Parque Miguel de Cervantes para solicitar a la Asamblea Nacional y al Ejecutivo la aprobación de una normativa que establecería un monto mínimo de $600 para las pensiones y jubilaciones.

Los manifestantes sostienen que los ingresos que reciben muchos de ellos no alcanzan para cubrir medicamentos, atención médica y los productos de la canasta básica familiar.

“Queremos el aumento de los 600 balboas”, expresó uno de los participantes, quien pidió al gobierno del presidente José Raúl Mulino atender su reclamo.

Durante la protesta, también solicitaron que la iniciativa sea sancionada antes de que termine diciembre y cuestionaron los beneficios basados en descuentos.

“Cuando esa ley 491 llegue, primero Dios, antes de que finalice diciembre, sanciónela en beneficio de todos los pensionados jubilados y tire atrás esa ley de descuento de cruceros, hoteles y franquicias”, manifestó uno de los presentes.

El grupo reiteró que necesita un aumento que le permita afrontar sus gastos cotidianos.

Con información de Demetrio Ábrego.