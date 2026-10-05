Caso Pandora: aprehenden a exejecutivo bancario señalado por autorizar pagos de créditos fiscales de la DGI

La investigación apunta a una organización criminal que habría eliminado cuentas millonarias del sistema E-Tax correspondientes a contribuyentes que ya habían cumplido con sus obligaciones fiscales.

Un exejecutivo bancario fue aprehendido por su presunta vinculación con el caso Pandora, una investigación que indaga una supuesta red integrada por particulares y funcionarios de la Dirección General de Ingresos que habría manipulado cuentas en el sistema E-Tax para apropiarse de créditos fiscales.

La Fiscalía Primera Especializada Contra la Delincuencia Organizada, en conjunto con la Policía Nacional y la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), logró la aprehensión del ciudadano presuntamente vinculado con este caso.

La investigación apunta a una organización criminal que habría eliminado cuentas millonarias del sistema E-Tax correspondientes a contribuyentes que ya habían cumplido con sus obligaciones fiscales.

De acuerdo con las pesquisas, esta maniobra habría tenido como propósito apoderarse de créditos fiscales.

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El exejecutivo bancario aprehendido presuntamente era el encargado de autorizar los pagos relacionados con esos créditos fiscales a través de una entidad bancaria y, a cambio, habría recibido beneficios económicos.

Durante un allanamiento realizado en una residencia ubicada en Condado del Rey, las autoridades ubicaron al objetivo de la investigación y recuperaron equipos tecnológicos y documentos que estarían relacionados con el caso.

La persona aprehendida será presentada en las próximas horas ante un Tribunal de Garantías, donde enfrentará una audiencia por su presunta vinculación con los delitos de corrupción privada y delincuencia organizada.

La Procuraduría General de la Nación indicó que continuará ejerciendo la acción penal ante los tribunales de justicia, en respeto de los derechos de los ciudadanos y conforme a la Constitución y las leyes.