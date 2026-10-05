Arena pide dar oportunidad a extranjeros que viven de la buhonería para buscar otro empleo

La Ley 540 también establece que el ejercicio de la buhonería queda reservado para los panameños y crea un registro administrado por el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), en coordinación con las alcaldías y municipios del país.

Rafael Rodríguez, representante de la Asociación de Residentes y Naturalizados de la República de Panamá (Arena), solicitó a las autoridades dar una oportunidad a los extranjeros que actualmente ejercen la buhonería en las calles del país para que puedan buscar otras alternativas laborales y continuar llevando el sustento a sus hogares.

La petición surge tras la entrada en vigencia de la Ley 540, que formaliza y regula el ejercicio de la buhonería en Panamá y establece que esta actividad está reservada exclusivamente para los nacionales.

Rodríguez manifestó su respaldo a la nueva legislación, que busca organizar la actividad, recuperar las servidumbres públicas y contribuir a la reorganización de los espacios urbanos. Sin embargo, advirtió que existe una realidad que debe ser tomada en cuenta: numerosos extranjeros se dedican actualmente a la venta de alimentos, artículos y otros productos en las calles como una fuente de ingresos.

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Por ello, solicitó a los alcaldes considerar un periodo de transición y permitir que estas personas continúen trabajando hasta enero, mientras encuentran otras opciones de empleo.

Muchos de ellos son madres o padres de hijos panameños. Algunas madres de hijos de panameños han sido abandonadas y son ellas quienes llevan el sustento al hogar”, expresó Rodríguez.

La nueva legislación faculta a los alcaldes para realizar operativos y tomar decisiones sobre los puestos instalados en las servidumbres públicas. En los casos en que se ordene un desalojo, deberán presentar una propuesta de formalización y reubicación, con un periodo de al menos seis meses para concretar el proceso.

La Ley 540 también establece que el ejercicio de la buhonería queda reservado para los panameños y crea un registro administrado por el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), en coordinación con las alcaldías y municipios del país.

Además, los buhoneros que ya ejercen la actividad sin permiso cuentan con 120 días para regularizar su situación.

Rodríguez también advirtió sobre el posible aumento de la migración hacia Panamá debido a la situación política y económica de países de la región como Venezuela, Colombia, Cuba, Nicaragua y República Dominicana.

Ante este escenario, no descartó que durante los próximos meses pueda registrarse una nueva llegada de migrantes al país y consideró necesario tomar en cuenta esta realidad al momento de aplicar las nuevas disposiciones sobre la buhonería.