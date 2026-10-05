Singapur anuncia adhesión al tratado de neutralidad del Canal y explora alianza logística con Panamá

El mandatario panameño también informó que se trabaja en la conformación de una comisión bilateral para identificar proyectos y áreas de cooperación.

Singapur anunció su adhesión al Tratado Concerniente a la Neutralidad Permanente y Funcionamiento del Canal de Panamá, durante la visita oficial del presidente José Raúl Mulino a ese país asiático este lunes 5 de octubre.

El anuncio fue realizado por el primer ministro de Singapur, Lawrence Wong, durante una reunión bilateral con Mulino, en la que ambos mandatarios abordaron temas de interés común, entre ellos la neutralidad del Canal, el libre tránsito y el fortalecimiento de las relaciones entre ambos países.

Wong destacó que Singapur y Panamá, pese a su distancia geográfica, comparten intereses y una visión sobre la importancia del libre tránsito y la neutralidad.

“Nos complace mucho que este hermano país haya tomado esta decisión”, afirmó Mulino al referirse a la adhesión de Singapur al tratado.

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El mandatario panameño también informó que se trabaja en la conformación de una comisión bilateral para identificar proyectos y áreas de cooperación.

“Para nosotros aprender de sus mejores prácticas y ellos lograr una integración al concepto de Panamá como hub logístico”, señaló Mulino.

Acercamiento en materia logística

Antes de su encuentro con Wong, Mulino sostuvo una reunión con el presidente de Singapur, Tharman Shanmugaratnam, con quien conversó sobre el aprovechamiento de las posiciones geográficas de ambos países, la neutralidad, el papel de Panamá en el Mercosur y distintos proyectos impulsados por el Canal de Panamá.

Durante su visita, el presidente panameño también destacó el recorrido por el puerto de Tuas, uno de los principales centros portuarios de Singapur.

Mulino resaltó especialmente la integración de sistemas automatizados en sus operaciones portuarias y el manejo de contenedores.

“Algo impresionante para seguir interactuando y aprendiendo de lo que este país ha hecho, en el movimiento de contenedores, que aumentará su capacidad considerablemente en los próximos años”, manifestó.

Como parte del acercamiento entre ambos países, Mulino y Wong fueron testigos de honor de la firma de un Memorando de Entendimiento (MOU) entre SATS y el Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A.

El acuerdo busca explorar oportunidades de colaboración estratégica para fortalecer la conectividad de carga aérea y apoyar el desarrollo de Panamá como una de las principales puertas de entrada logística de las Américas.

SATS es uno de los principales proveedores mundiales de servicios de manejo de carga aérea y uno de los líderes en Asia en servicios de catering para aerolíneas. Por su parte, Tocumen, S.A. opera el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

Acto protocolar

Como parte de la agenda oficial, Mulino y la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, participaron a primeras horas de la mañana en la ceremonia de “Bautizo de la Orquídea”, un acto protocolar que Singapur ofrece a mandatarios extranjeros distinguidos.

Durante la ceremonia, una orquídea recibió los nombres del presidente panameño y la primera dama.

Mulino estuvo acompañado durante las reuniones por el canciller Javier Martínez-Acha, el ministro del Canal, José Ramón Icaza, y Kristel Getzler, secretaria de Asuntos Económicos y Competitividad del Ministerio de la Presidencia.