Más de 1,500 brasileños acudieron a las urnas habilitadas en Panamá para elegir presidente

En Panamá residen alrededor de 5,000 ciudadanos brasileños , según los datos proporcionados por la embajada.

Más de 1,500 brasileños estaban habilitados para votar en Panamá este domingo 4 de octubre en la primera vuelta de las elecciones generales de Brasil 2026, en una jornada que tuvo como único centro de votación en el país el Instituto Técnico Don Bosco, en la ciudad de Panamá.

De acuerdo con estimaciones proporcionadas por representantes brasileños en Panamá, alrededor del 55% del padrón electoral habilitado en el país acudió a las urnas, gran parte durante las primeras horas de la jornada.

El embajador de Brasil en Panamá, João Mendes Pereira, consideró que la participación fue significativa para una circunscripción electoral en el extranjero y la relacionó con el interés generado por las elecciones.

“Hay mucho interés. Es una elección hoy que es muy movida en Brasil y entonces creo que esto estimuló esta participación”, explicó el diplomático.

En Panamá residen alrededor de 5,000 ciudadanos brasileños, según los datos proporcionados durante la jornada.

Las elecciones de este domingo no estuvieron limitadas a la Presidencia. En Brasil, los electores acudieron a las urnas para escoger presidente y vicepresidente, gobernadores, dos senadores por estado, diputados federales y diputados estatales o distritales.

Más de 158 millones de brasileños estaban habilitados para votar en las elecciones generales. Para el Senado se renuevan dos tercios de sus integrantes, mientras que también se elige la totalidad de la Cámara de Diputados y los representantes de las asambleas legislativas estatales.

Habrá segunda vuelta

La elección presidencial deberá definirse en segunda vuelta entre Flávio Bolsonaro y Luiz Inácio Lula da Silva, quienes fueron los dos candidatos más votados en la primera ronda, según los datos del Tribunal Superior Electoral de Brasil (TSE).

La segunda vuelta de las elecciones de Brasil está programada para el 25 de octubre. La legislación brasileña establece que un candidato necesita obtener más del 50% de los votos válidos para ser elegido presidente en primera vuelta; de no alcanzarse ese porcentaje, los dos aspirantes más votados pasan al balotaje.

Durante la jornada en el Instituto Técnico Don Bosco, varios ciudadanos brasileños residentes en Panamá acudieron a ejercer el voto y destacaron la rapidez del proceso.

“Es nuestro derecho de ejercer el derecho de votar. Es un privilegio también y un honor”, expresó una de las electoras consultadas.

Otro de los votantes señaló que participar desde el extranjero les permite mantener su vinculación con el proceso electoral de su país: “Estamos todos aquí haciendo la democracia para poder votar y hacer las cosas como ciudadanos brasileños fuera de Brasil”.