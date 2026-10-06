Aumentan enfermedades respiratorias entre menores en la comarca Ngäbe Buglé

Las autoridades de Salud mantienen la vigilancia en estas regiones y buscan garantizar el suministro de medicamentos y vacunas, especialmente para atender a la población infantil.

Autoridades de Salud reportan preocupación por el aumento de enfermedades respiratorias en la comarca Ngäbe Buglé, principalmente en la región de Ño Kribo, donde los menores de edad figuran entre los más afectados, aunque también se han identificado casos en adultos.

José Stonestreet, regional de Salud de la comarca Ngäbe Buglé, explicó que entre las enfermedades detectadas se encuentra la tosferina, que afecta principalmente a los niños, además de infecciones asociadas al virus sincitial respiratorio.

“Está también lo que es la tosferina, sobre todo en niños, que es en donde más perdemos, y el virus sincitial que también está haciendo su trabajo. Las áreas más impactadas son en la cordillera”, indicó Stonestreet.

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La situación se ve agravada por las dificultades de acceso a varias comunidades de la comarca. Según las autoridades, en algunos casos el traslado por tierra puede tomar entre dos y tres días, lo que complica el envío de medicamentos y otros insumos médicos.

Ante estas condiciones, el abastecimiento de medicamentos y vacunas hacia las zonas de difícil acceso depende en buena medida del transporte aéreo. Sin embargo, las autoridades también enfrentan dificultades para mantener la cadena de frío necesaria para conservar las vacunas.

A esto se suman las condiciones climáticas, que en ocasiones impiden que los helicópteros utilizados para brindar apoyo puedan ingresar a las comunidades ubicadas en las áreas más apartadas.

Las autoridades de Salud mantienen la vigilancia en estas regiones y buscan garantizar el suministro de medicamentos y vacunas, especialmente para atender a la población infantil, considerada entre los grupos más afectados por las enfermedades respiratorias.

Con información de Luis Palacios