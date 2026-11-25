La Fiscalía reportó falta de mantenimiento y abandono total en las instalaciones que serían las plantas de tratamiento de ambas urbanizaciones.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Fiscalía Superior de Ambiente inspeccionó dos proyectos residenciales en Arraiján y tomó muestras de las aguas residuales que se descargan directamente en fuentes naturales de agua, según informó la Procuraduría General de la Nación.

Durante las inspecciones, la Fiscalía encontró en total abandono y sin mantenimiento las instalaciones que serían las plantas de tratamiento de aguas residuales de ambas urbanizaciones.

En las diligencias participaron peritos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses y del Ministerio de Ambiente, así como miembros de la comunidad.

Las inspecciones forman parte de tres investigaciones que la Fiscalía mantiene abiertas por presunto delito contra el ambiente y el ordenamiento territorial.

Los casos se abrieron a raíz de denuncias difundidas en medios digitales sobre la posible contaminación de quebradas y ríos en barriadas como Parque del Oeste, Jardines del Oeste y Princesa Mía.

La Fiscalía continúa las diligencias para determinar si existen responsabilidades penales.