La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) llevó a cabo este miércoles 25 de noviembre su tradicional sorteo miercolito intermedio, generando gran expectativa y emoción entre miles de compradores en todo el país que mantenían la ilusión de resultar favorecidos.

Transmitido en vivo a través de radio, televisión y plataformas digitales, el evento inició puntualmente a las 3:00 p.m. con el acostumbrado giro de las esferas metálicas para extraer las balotas correspondientes al primer, segundo y tercer premio. ¿Se perdió el sorteo y no supo qué números jugaron? No se preocupe, aquí se lo compartimos.

Resultado del miércoles 25 de noviembre del 2026

Primer Premio: 3846

Letras: BBDA

Serie: 19

Folio: 12

Segundo Premio: 1448

Tercer Premio: 1086