¡Tome nota! Sorteo Extraordinario de la Lotería Nacional se realizará el 20 de diciembre
La Lotería Nacional de Beneficencia trasladó el sorteo del sábado 19 al domingo 20 de diciembre de 2026. El cambio busca dar un día adicional para la venta de billetes y chances.
Ciudad de Panamá, Panamá/La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) anunció un cambio en la fecha del Sorteo Extraordinario de diciembre de 2026, que estaba programado para el sábado 19 y ahora se realizará el domingo 20 de diciembre.
Según informó la entidad, la modificación busca contar con un día adicional para la comercialización de billetes y chances, en beneficio de la institución y de la red de billeteros.
La LNB pidió a la ciudadanía tomar en cuenta la nueva fecha y mantenerse informada a través de sus canales oficiales.