La Lotería Nacional de Beneficencia trasladó el sorteo del sábado 19 al domingo 20 de diciembre de 2026. El cambio busca dar un día adicional para la venta de billetes y chances.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) anunció un cambio en la fecha del Sorteo Extraordinario de diciembre de 2026, que estaba programado para el sábado 19 y ahora se realizará el domingo 20 de diciembre.

Según informó la entidad, la modificación busca contar con un día adicional para la comercialización de billetes y chances, en beneficio de la institución y de la red de billeteros.

La LNB pidió a la ciudadanía tomar en cuenta la nueva fecha y mantenerse informada a través de sus canales oficiales.