El Cuerpo de Bomberos de Panamá indicó que hasta ese momento no tenía reportes de personas lesionadas ni afectadas por inhalación de humo.

Ciudad de Panamá, Panamá/Un incendio en la Joyería y Casa de Empeños Perú, en Calidonia, obligó este miércoles 25 de noviembre a evacuar a los residentes de los apartamentos ubicados sobre el comercio.

No obstante, los bomberos controlaron el fuego y la vía frente al establecimiento fue reabierta.

El capitán Christian Toribio, comandante del incidente, explicó que el fuego se concentró en un altillo utilizado como bodega. La estrechez de la escalera dificultó el acceso de los bomberos, por lo que se solicitó apoyo a la estación de Clayton para ventilar el lugar.

Los bomberos también abrieron los locales comerciales contiguos a la joyería, ubicada frente a Novey, para evacuar el humo. En el operativo participó personal de extinción, rescate y apoyo de las estaciones de Balboa, Calidonia y Clayton.

En su comunicado, el Cuerpo de Bomberos de Panamá indicó que hasta ese momento no tenía reportes de personas lesionadas ni afectadas por inhalación de humo.

Las autoridades investigan la causa del incendio de esta joyería que el 10 de noviembre pasado también sufrió un hurto en la madrugada.

Con información de Yami Rivas.