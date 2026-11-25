Entre los detenidos en los más de 10 allanamientos realizados por la Policía Nacional y el Ministerio Público figura un sospechoso de tentativa de homicidio y dos personas vinculadas al crimen de un adolescente de 16 años.

Colón/Un total de tres personas fueron aprehendidas durante el desarrollo de la Operación Gala en la provincia de Colón, tras una serie de diligencias encabezadas por el Ministerio Público, en coordinación con la Policía Nacional y la Dirección de Investigación Judicial (DIJ).

Los operativos incluyeron más de 10 diligencias de allanamiento ejecutadas de manera simultánea en el casco de la ciudad de Colón y en el corregimiento de Cristóbal Este.

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De acuerdo con el informe de las autoridades, entre los detenidos en el sector de La Feria figura Gilberto Ricardo Warner Baines, alias "Cocobatro", quien formaba parte de la lista de los más buscados por el presunto delito contra la vida y la integridad personal en la modalidad de tentativa de homicidio.

Durante las acciones policiales también se logró la captura de un hombre y una mujer presuntamente vinculados a un caso de homicidio registrado el pasado 26 de julio, hecho en el que perdió la vida un adolescente de aproximadamente 16 años.

El jefe de la Zona Policial de Colón, Hermógenes Argüelles, confirmó que tanto los tres aprehendidos como los indicios decomisados durante las diligencias serán puestos a órdenes de las autoridades competentes para los trámites judiciales correspondientes.

La Policía Nacional adelantó que los operativos continuarán durante los próximos días en distintos sectores de la provincia, donde se reportan aproximadamente 26 días sin hechos violentos.

Con información de Néstor Delgado.