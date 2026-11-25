Apenas dos días después de contraer matrimonio con el músico Maxx Morando, Miley Cyrus compartió con sus seguidores algunos de los detalles más especiales de su celebración nupcial. La cantante estadounidense aprovechó su cumpleaños número 34, el pasado 23 de noviembre, para publicar una serie de fotografías en Instagram que permitieron apreciar las joyas, los accesorios y diferentes momentos de la ceremonia que marcó el comienzo de esta nueva etapa sentimental.

Entre los elementos que despertaron mayor interés se encuentra su anillo de matrimonio, que la artista mostró junto a la sortija de compromiso que recibió antes de formalizar su unión con el baterista de 28 años. La publicación permitió conocer de cerca las piezas que acompañaron a la intérprete durante su llegada al altar.

El anillo de compromiso, elaborado en oro de 14 quilates y adornado con un diamante, ocupó un lugar destacado en la composición fotográfica. Junto a las joyas aparecieron los zapatos blancos de tacón de Saint Laurent que utilizó durante la ceremonia y un pañuelo personalizado con las iniciales de los recién casados.

La publicación también permitió apreciar otros detalles de la celebración, realizada el sábado 21 de noviembre en Palm Springs, California. Entre las fotografías seleccionadas por la artista figuran imágenes de la pareja frente al altar, con un paisaje montañoso como escenario, así como momentos familiares que compartió con sus padres, Tish Cyrus y Billy Ray Cyrus.

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Para su boda, Miley Cyrus eligió un vestido de novia de manga larga, acompañado de accesorios que mantuvieron una estética elegante. Sin embargo, otras fotografías sugieren que la cantante habría utilizado un segundo atuendo durante las festividades, consistente en un vestido negro corto, brillante y con la espalda descubierta.

Por su parte, Morando también recurrió a Saint Laurent para su vestuario nupcial. El músico llevó un esmoquin de botonadura sencilla con pantalones a juego, estableciendo una conexión estilística con la elección de su esposa.

En su publicación de cumpleaños, la protagonista de Hannah Montana manifestó su agradecimiento por las felicitaciones recibidas y por la participación de quienes contribuyeron a hacer de aquel fin de semana una experiencia que ambos conservarán en su memoria.

Las celebraciones comenzaron antes de la ceremonia de matrimonio. El viernes 20 de noviembre, los novios participaron en una cena de ensayo, cuyos detalles fueron compartidos por Lily-Rose Purcell, media hermana de la cantante. Entre las imágenes divulgadas figuraba el menú personalizado del encuentro, identificado con las iniciales de ambos músicos.

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La historia sentimental de Cyrus y Morando comenzó a despertar interés público hacia finales de 2021. En noviembre de aquel año fueron fotografiados durante un desfile de Gucci en Los Ángeles. Posteriormente, en diciembre, las especulaciones sobre su relación aumentaron tras ser vistos juntos durante un especial televisivo de fin de año de la cantante en Miami.

En mayo de 2023, la ganadora del Grammy confirmó durante una entrevista con British Vogue que su primer encuentro con Morando había sido organizado como una cita a ciegas.

La noticia de su compromiso fue confirmada el 2 de diciembre de 2025, después de que la intérprete apareciera luciendo un diamante durante el estreno mundial de Avatar: Fire and Ash, celebrado en Los Ángeles.

Además de intercambiar alianzas matrimoniales, los recién casados decidieron conmemorar su unión mediante tatuajes personalizados. El artista Jamie Gene López fue el encargado de realizar ambos diseños y posteriormente compartió fotografías del resultado.

Miley lleva tatuado el nombre de Maxx sobre su cadera derecha, mientras que el baterista luce el nombre de su esposa en la izquierda.