La cita con el cantante argentino será el 27 de abril de 2027 en Ciudad de Panamá , como parte de su nueva gira internacional.

El cantante argentino Paulo Londra incluirá a Panamá entre los destinos de su Tour 2027, una gira en la que presentará las canciones de su álbum entre CIELOS y recuperará algunos de los grandes éxitos de su trayectoria musical. El encuentro con el público panameño está programado para el martes 27 de abril de 2027, en Islas de Atlapa, Ciudad de Panamá.

La presentación estará a cargo de ShowPro, productora que confirmó los detalles del espectáculo, las localidades disponibles y los precios de las entradas. El anuncio llega acompañado de la información sobre el inicio de la venta general, que permitirá a los seguidores asegurar su asistencia con cinco meses de anticipación.

La comercialización de los boletos comenzará el miércoles 25 de noviembre de 2026, a las 3:00 p. m., a través de la plataforma TicketPlusPTY.com, habilitada para la adquisición de entradas correspondientes a las tres categorías anunciadas por la organización.

Los asistentes podrán elegir entre las localidades General, VIP y Lounge, cuyos precios varían según la categoría seleccionada. Las entradas para General estarán disponibles desde $51.80, mientras que los boletos para VIP tendrán un costo inicial de $103.60. Por su parte, la localidad Lounge contará con precios desde $161.88.

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De acuerdo con la información proporcionada por la productora, todas las tarifas anunciadas incluyen los impuestos correspondientes y los cargos por gestión de boletería. Los valores publicados corresponden a los precios iniciales de cada localidad.

La organización presentó el espectáculo mediante un anuncio promocional en el que destacó el regreso del artista a los escenarios panameños: “¡PAULO LONDRA LLEGA A PANAMÁ CON SU TOUR 2027! Una noche para cantar sus grandes éxitos y disfrutar de toda su energía en vivo”.

El repertorio tendrá como uno de sus principales protagonistas a entre CIELOS, el proyecto discográfico que acompañará esta nueva etapa de presentaciones internacionales del cantante argentino. La propuesta musical también contempla canciones que han marcado su recorrido artístico y que forman parte de su repertorio más reconocido.

La combinación de material reciente y composiciones anteriores permitirá que el espectáculo reúna distintas etapas musicales del intérprete, cuya próxima visita a Panamá estará enmarcada en la promoción de su producción discográfica y el reencuentro con sus seguidores.

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Islas de Atlapa será el escenario elegido para recibir al artista el próximo abril. La confirmación de esta ubicación permite a los interesados comenzar a organizar su asistencia, especialmente a quienes planean desplazarse desde otras provincias del país para disfrutar del concierto.

Por el momento, la información divulgada se concentra en la fecha, el recinto, las categorías de entradas y el comienzo de la venta general. No se han anunciado detalles adicionales sobre el horario de apertura de puertas, la duración del espectáculo o la posible participación de artistas invitados.

Tampoco se ha dado a conocer el listado definitivo de canciones que interpretará Londra durante su presentación en territorio panameño. Sin embargo, el anuncio confirma que su propuesta combinará el contenido de su álbum con los grandes éxitos que acompañan su carrera.

La llegada de Paulo Londra a Panamá se incorpora a la programación de espectáculos musicales internacionales previstos para 2027, con una presentación que permitirá al público conocer en directo su propuesta discográfica y disfrutar de sus canciones anteriores.

Los interesados en asistir deberán tener presente que la venta general comenzará este miércoles 25 de noviembre, desde las 3:00 p. m., mediante la plataforma oficial de boletería.