Christian Nodal anunció una pausa indefinida en sus presentaciones en México tras actuar en la Feria Yucatán Xmatkuil, en Mérida. El cantante comunicó su decisión mediante Instagram, sin precisar cuándo volverá a ofrecer conciertos ni confirmar que vaya a suspender toda su actividad musical.

Su última actuación antes del anuncio tuvo lugar el 21 de noviembre en el Centro de Espectáculos Montejo. Al día siguiente publicó una fotografía acompañada de un mensaje dirigido al público asistente: “Mérida, Yucatán de mi corazón. Ustedes no lo sabían, pero anoche me dieron la mejor bienvenida y la mejor despedida de los escenarios de México, hasta nuevo aviso. Gracias por tanto. Los amo”.

La despedida llega mientras el intérprete atraviesa una disputa legal con su padre, Jesús Jaime González Terrazas, relacionada con el control de su carrera y los derechos sobre su identidad artística. Según registros del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, González Terrazas es titular de la marca CN CHRISTIAN NODAL, vigente hasta abril de 2036.

También permanece en discusión su vínculo contractual con JG Music, la agencia familiar que lo representa mediante un acuerdo previsto hasta 2035. Una terminación anticipada podría implicar indemnizaciones de varios millones de dólares, según lo divulgado.

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El cantante ya había expresado públicamente su inconformidad durante una presentación en Querétaro: “Si algo me ha enseñado la vida, es que la propia sangre te puede fallar, es que los negocios te pueden fallar... Ya han hecho con mi nombre todo lo que han querido”.

Como parte de sus gestiones para operar con una denominación distinta, el 22 de abril de 2026 solicitó registrar una alternativa a nombre de Christian Jesús González Nodal, mediante GSyM Legal. Sin embargo, Grupo Forajido presentó una oposición formal el 15 de mayo, alegando derechos anteriores sobre un nombre fonéticamente parecido.

La controversia también comprende una causa penal federal relacionada con Universal Music. La compañía denunció ante la Fiscalía General de la República a los padres del músico por presunto fraude procesal, a raíz de supuestas irregularidades en 32 contratos y certificaciones aportados por la familia.

El conflicto se remonta a febrero de 2022, después de que Nodal dejara Fonovisa para incorporarse a Sony Music. Universal sostiene que los documentos cuestionados pretendían atribuir a sus padres derechos sobre canciones de sus tres primeros álbumes, incluidas Nace un borracho y Dime cómo quieres. Las acusaciones siguen siendo señalamientos de la disquera.

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En paralelo, Nodal ha mostrado mayor cercanía con la familia Aguilar. Reemplazó un corazón verde tatuado en su mano por el símbolo ganadero de El Soyate, hacienda familiar de los Aguilar. Pepe Aguilar lo describió como “mi batiseñal” y “una versión estilizada del fierro de herrar de mi abuelo y mi padre”.

Durante un concierto en Aguascalientes, Pepe calificó a su yerno como “uno de los artistas más cabrones” que había conocido. Nodal respondió: “Es un honor y es un orgullo pertenecer a la familia Aguilar. Más de 30 años reflejados en tu carrera; por más que digan, lloren y critiquen, este es tu público y aquí estamos los de a deveras esta noche”.

La relación con algunos seguidores también registró tensiones. El 11 de noviembre, el artista bloqueó al club Nodalista VIP y explicó su decisión en WhatsApp: “No me siento identificado”. Otro grupo, SpeedyNodal, respaldó su postura.

Nodal no ha comunicado una fecha de regreso ni ha establecido públicamente una relación causal entre esa pausa y sus conflictos legales o familiares, todavía pendientes de resolución.