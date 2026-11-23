Imponen condena a una pareja por el delito contra la libertad individual, en la modalidad de secuestro en grado de tentativa.

Ciudad de Panamá/El Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial confirmó la condena de 13 años de prisión impuesta a una pareja por el delito contra la libertad individual, en la modalidad de secuestro en grado de tentativa.

La sentencia había sido dictada en marzo pasado por un Tribunal de Juicio, tras comprobarse la participación de ambos en un intento de secuestro ocurrido entre el 28 y el 30 de junio de 2021.

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De acuerdo con la investigación de la Fiscalía Primera Superior contra la Delincuencia Organizada, los hechos comenzaron cuando un empresario recibió una llamada telefónica en la que le ofrecieron la compra de 25 mil libras de pollo. La propuesta despertó su interés, pero al realizar sus propias averiguaciones detectó varias inconsistencias.

Ante las sospechas, el empresario alertó a las autoridades, que iniciaron el seguimiento del caso en medio de una serie de secuestros que se estaban registrando en diferentes puntos del país.

La operación se desarrolló en coordinación con la Policía Nacional y la Fiscalía Primera Superior contra la Delincuencia Organizada, cerca de las instalaciones de Harinas del Istmo, en la vía José Domingo Díaz, donde fueron aprehendidas las dos personas posteriormente condenadas.

Con la decisión del Tribunal Superior de Apelaciones, se mantiene la pena de 13 años de prisión impuesta a ambos por este caso.