Las investigaciones establecen que los ataques se registraban entre las 4:30 a.m. y las 6:50 a.m., cuando las mujeres abordaban vehículos tipo taxi para trasladarse a sus lugares de trabajo.

Ciudad de Panamá/Un hombre de 26 años quedó bajo detención provisional, luego de ser imputado por los presuntos delitos de violación agravada y robo agravado en perjuicio de cinco mujeres que utilizaban el servicio de transporte selectivo en la ciudad de Panamá.

La medida cautelar fue ordenada por un Tribunal de Garantías durante audiencias de solicitudes múltiples, en las que la Fiscalía presentó los elementos de convicción que sustentan la imputación de cargos en cinco causas penales.

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De acuerdo con las investigaciones de la Sección Primera de Delitos contra la Libertad e Integridad Sexual de la Fiscalía Metropolitana, los hechos ocurrieron entre diciembre de 2025 y enero de 2026 en sectores de Albrook, específicamente en la vía hacia el aeropuerto, áreas de acceso al Corredor Norte y otros puntos del corregimiento de Ancón en dirección a Amador.

Las investigaciones establecen que los ataques se registraban entre las 4:30 a.m. y las 6:50 a.m., cuando las mujeres abordaban vehículos tipo taxi para trasladarse a sus lugares de trabajo. Presuntamente, el hombre las llevaba hasta sectores solitarios, donde cometía los delitos.

La Procuraduría General de la Nación informó que continuará ejerciendo la acción penal ante los tribunales de justicia, en cumplimiento de la Constitución y las leyes.