Detienen provisionalmente a dos hombres por ataque armado contra vendedores de pescado en Coclé

Los heridos fueron trasladados inicialmente al Centro Materno Infantil de Antón, pero debido a la gravedad de sus lesiones fueron remitidos al hospital Aquilino Tejeira, en Penonomé, donde permanecen bajo atención médica.

Antón, Coclé/Dos hombres de 22 y 24 años permanecerán bajo detención provisional por seis meses, luego de que un juez de garantías legalizara sus aprehensiones y les formulara cargos por homicidio doloso agravado en grado de tentativa, por su presunta vinculación con un ataque armado contra dos vendedores de productos del mar en Santa Clara, distrito de Antón, provincia de Coclé.

La medida cautelar fue decretada durante una audiencia realizada en el Sistema Penal Acusatorio de Penonomé, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer el hecho.

El ataque ocurrió aproximadamente a las 6:15 a.m. del viernes 13 de noviembre, cuando las víctimas, de 35 y 36 años, se desplazaban en un pequeño camión utilizado para la venta de pescado. Según los informes policiales, fueron atacadas a tiros por sujetos que viajaban en un vehículo en marcha.

Tras recibir múltiples impactos de bala, el conductor perdió el control del camión, que terminó cerca de una caseta de espera de buses.

Los heridos fueron trasladados inicialmente al Centro Materno Infantil de Antón, pero debido a la gravedad de sus lesiones fueron remitidos al hospital Aquilino Tejeira, en Penonomé, donde permanecen bajo atención médica.

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Luego del ataque, los presuntos responsables huyeron en dirección a la ciudad de Panamá. Sin embargo, mediante un operativo policial, las autoridades ubicaron e interceptaron un vehículo en Gorgona, distrito de Chame, en Panamá Oeste, donde fueron aprehendidos los dos sospechosos.

La Fiscalía Regional de Coclé, en coordinación con la Policía Nacional, mantiene las investigaciones para determinar las circunstancias del ataque y establecer las responsabilidades correspondientes.

Con información de Nathali Reyes