Dos vendedores de pescado resultan heridos en ataque a tiros en Santa Clara; hay dos aprehendidos

De acuerdo con los primeros informes, uno de los afectados se mantiene estable, mientras que el otro fue sometido a una intervención quirúrgica. Hasta el momento, no se ha informado sobre su condición médica actual.

Dos hombres que se dedicaban a la venta de productos del mar resultaron heridos de bala la mañana de este viernes 13 de noviembre, tras ser atacados por sujetos que se desplazaban en un vehículo en marcha, a la altura de Santa Clara, en el corregimiento de Río Hato, distrito de Antón, provincia de Coclé.

El hecho se registró aproximadamente a las 6:15 a.m., cuando las víctimas viajaban en un vehículo utilizado para la venta de pescado y fueron interceptadas por sus atacantes, según información de la Policía Nacional.

Tras perpetrar el ataque, los responsables huyeron en dirección a la ciudad de Panamá.

Los heridos fueron trasladados inicialmente al Centro Materno Infantil de Antón. Sin embargo, debido a la gravedad de sus lesiones, ambos fueron remitidos al Hospital Aquilino Tejeira, en Penonomé.

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De acuerdo con los primeros informes, uno de los afectados se mantiene estable, mientras que el otro fue sometido a una intervención quirúrgica. Hasta el momento, no se ha informado sobre su condición médica actual.

Dos personas aprehendidas

Como resultado de una rápida acción policial, las autoridades ubicaron e interceptaron un vehículo en Gorgona, distrito de Chame, donde aprehendieron a dos personas que presuntamente podrían estar vinculadas con el ataque.

Ambos quedaron a disposición de las autoridades competentes para las diligencias correspondientes y determinar su posible participación en el hecho.

La Fiscalía Regional de Coclé, en coordinación con la Policía Nacional, inició las investigaciones para esclarecer las circunstancias del ataque e identificar a los responsables.