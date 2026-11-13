Pastoral Penitenciaria pide medidas urgentes ante deterioro de las condiciones en las cárceles

La Pastoral Penitenciaria advierte sobre problemas de alimentación, restricciones de visitas, falta de atención médica y suspensión de actividades educativas y laborales.

Ciudad de Panamá, Panamá/A casi cinco meses de la fuga masiva registrada en el centro penitenciario La Joyita, la Iglesia católica pidió al Gobierno adoptar medidas urgentes para atender las condiciones que enfrentan las personas privadas de libertad en las cárceles del país.

A través de la Pastoral Penitenciaria de la Conferencia Episcopal Panameña, la Iglesia expresó su preocupación por situaciones que, según denunció, se han agravado después de los operativos y requisas realizados tras el incidente del pasado 1 de junio.

En un pronunciamiento fechado el 29 de octubre, la organización advirtió sobre problemas de alimentación, casos visibles de desnutrición, restricciones de visitas familiares y de ingreso de artículos de higiene, así como la suspensión de actividades académicas, laborales y recreativas.

También alertó sobre los riesgos para la salud de los privados de libertad, al señalar que algunos duermen en el piso y que las personas con enfermedades crónicas enfrentan un agravamiento de sus condiciones. Mencionó, además, el riesgo de enfermedades como la tuberculosis y la pulmonía.

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Las peticiones de la Iglesia

Ante este escenario, la Pastoral Penitenciaria solicitó que se revise la cantidad y el equilibrio nutricional de los alimentos suministrados a los internos, se restablezcan las visitas familiares y se permita el ingreso de comida preparada en recipientes que puedan llevarse vacíos al salir.

También pidió flexibilizar las restricciones para el ingreso de alimentos secos y artículos de higiene, restablecer los programas educativos, las capacitaciones del Inadeh y las actividades de trabajo dentro y fuera de los centros penitenciarios.

Entre otras solicitudes, planteó la instalación de teléfonos públicos que puedan utilizarse sin monedas y el fortalecimiento de la atención médica y psicológica, especialmente en centros del interior del país.

Documento Petición urgente de la Iglesia católica por la situación carcelaria Consúltalo

Reuniones y visitas a los centros penitenciarios

La Iglesia indicó que desde el 15 de junio ha desarrollado gestiones ante distintas instancias del Estado, entre ellas la Defensoría del Pueblo, la Policía Nacional, magistradas de la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio de Gobierno y bancadas de la Asamblea Nacional.

Según la pastoral, en estos encuentros ha presentado propuestas para descongestionar las cárceles y planteamientos de reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal.

Asimismo, informó que mantiene atención semanal en la Iglesia de La Merced para familiares y abogados de personas privadas de libertad, mientras que su equipo jurídico se reúne mensualmente para trabajar en las propuestas.

Como parte de estas acciones, el 8 de julio, el arsobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, sostuvo un encuentro con el entonces nuevo director general del Sistema Penitenciario.

La organización también realizó el Congreso Nacional de Pastoral Penitenciaria los días 3 y 4 de octubre, con representantes de las distintas diócesis del país y la participación de autoridades judiciales, diputados y representantes de universidades.

Durante octubre, el secretario ejecutivo de la Pastoral Penitenciaria visitó centros de reclusión en distintas provincias, mientras que otros establecimientos reciben acompañamiento semanal desde el 24 de septiembre.

El 29 de octubre, la Iglesia entregó un segundo pronunciamiento a un asesor del presidente de la República, en el que reiteró su preocupación por la situación penitenciaria y su disposición de colaborar en la búsqueda de soluciones.

La Pastoral Penitenciaria reafirmó su compromiso de acompañar a las personas privadas de libertad y sus familiares, e insistió en la necesidad de atender las condiciones de reclusión en el país.

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