Colegio de Abogados denuncia falta de avances en las cárceles cinco meses después de la fuga masiva

La presidenta del Colegio Nacional de Abogados advirtió que, cinco meses después de la fuga masiva, no observa resultados concretos frente a la crisis penitenciaria.

Las cárceles panameñas enfrentan una crisis que sigue sin respuestas: al menos 10 mil personas viven en condiciones de hacinamiento, además, persisten las denuncias por falta de alimentos, desnutrición y descoordinación entre las autoridades penitenciarias y la Policía Nacional.

A cinco meses de la fuga masiva en La Joyita y tras la renuncia de Chanan Singh como director del Sistema Penitenciario, los problemas parecen continuar, mientras que desde el Colegio Nacional de Abogados aseguran que tampoco se han concretado reuniones para revisar las políticas del sector.

La presidenta del gremio, Maritza Cedeño, cuestionó la falta de avances en el sistema penitenciario, la ausencia de reuniones del Consejo de Política Penitenciaria y las condiciones que enfrentan las personas privadas de libertad.

La abogada señaló que, pese a las solicitudes realizadas al Ministerio de Gobierno, el gremio no ha logrado reunirse con la ministra ni con el Consejo de Política Penitenciaria, instancia encargada de dar seguimiento a las políticas del sector.

"Le hemos mandado varias notas solicitándole una reunión, primero con los abogados, también que citase al Consejo de Política Penitenciaria. Y ha sido por el gusto, nadie nos ha llamado", manifestó.

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A su juicio, esta falta de coordinación limita la supervisión de las políticas penitenciarias y la búsqueda de soluciones a los problemas que enfrenta el sistema.

"Esta administración no ha llegado a llamar a ningún consejo, ya tienen más de dos años", afirmó.

Hacinamiento supera las 10 mil personas

Uno de los principales problemas señalados por Cedeño es el hacinamiento. De acuerdo con las estadísticas que maneja el Colegio Nacional de Abogados, el sistema penitenciario alberga entre 24 mil y 25 mil personas privadas de libertad, mientras que la capacidad instalada de los centros penitenciarios ronda las 15 mil plazas.

También cuestionó las condiciones de algunos centros penitenciarios del interior del país, donde las instalaciones funcionan dentro de dependencias de la Policía Nacional, y planteó la necesidad de que el Ministerio de Gobierno avance en el fortalecimiento del sistema para que las funciones de custodia puedan desarrollarse conforme a lo establecido en la normativa.

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Cuestionan falta de coordinación entre la Policía y el Sistema Penitenciario

Sobre la permanencia de unidades policiales dentro de las cárceles, Cedeño consideró que, aunque la normativa establece límites a la intervención policial en los pabellones, actualmente la institución no puede retirarse sin que exista una estructura penitenciaria preparada para asumir esas responsabilidades.

La presidenta del gremio también señaló que la renuncia de Chanan Singh dejó en evidencia problemas de coordinación entre las instituciones, particularmente por las denuncias sobre traslados de privados de libertad sin coordinación con el Sistema Penitenciario y las dificultades para ingresar a determinados pabellones.

Además, recordó que la Ley de Carrera Penitenciaria, aprobada en 2016, contemplaba disposiciones sobre la custodia de los centros, la clasificación de los privados de libertad y los recursos necesarios para el funcionamiento del sistema.

Familiares cuestionan nuevo mecanismo para comprar alimentos

Cedeño también expuso inquietudes relacionadas con el acceso a alimentos dentro de los centros penitenciarios. Según explicó, después de la fuga masiva se eliminó la posibilidad de que los familiares llevaran directamente comida a sus parientes detenidos y se implementó un mecanismo de compras mediante tarjetas.

"Si se invierte en 50 dólares, no le llega al privado de libertad los 50 dólares en mercancía que han comprado", afirmó al describir las quejas que, según dijo, ha recibido el gremio.

La abogada cuestionó que no exista una explicación pública sobre el funcionamiento de este mecanismo, quién administra los fondos y cómo se garantiza que los productos adquiridos lleguen a sus destinatarios.

Jamás hemos escuchado una explicación de parte del Ministerio de Gobierno del sistema penitenciario, cómo era este sistema, a quién se le paga", señaló.

Asimismo, aseguró que han recibido reportes sobre personas privadas de libertad que estarían presentando cuadros de desnutrición y anunció su intención de coordinar con la Defensoría del Pueblo una visita a los centros penitenciarios.

Piden convocar al Consejo de Política Penitenciaria

Ante este escenario, Cedeño insistió en que el primer paso debe ser convocar al Consejo de Política Penitenciaria, integrado por distintas instituciones, representantes de la sociedad civil y organismos vinculados con la protección de los derechos humanos.

En ese espacio, sostuvo, se podría evaluar la situación real de las cárceles, las capacidades institucionales y los recursos disponibles para implementar cambios.

"Todos queremos que la ley se cumpla. Yo creo que nosotros, como ciudadanía y como abogados, y como parte de la sociedad civil, nosotros pedimos que cumplamos las normas", expresó.

La presidenta del Colegio Nacional de Abogados advirtió que, cinco meses después de la fuga masiva, no observa resultados concretos frente a la crisis penitenciaria.