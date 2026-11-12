Secretario de Metas, José Ramón Icaza, se reúne con miembros de la SPIA

Como parte de las soluciones, se evalúa integrar la experiencia internacional y el respaldo de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA) para capacitar a los lugareños.

Ciudad de Panamá/El Gobierno Nacional y gremios profesionales afinan estrategias para acelerar la reconstrucción y reparación de las zonas afectadas por el reciente movimiento telúrico. Actualmente, se gestionan contratos para la edificación de más de 4,000 viviendas nuevas.

En declaraciones recientes, el secretario de Metas, José Ramón Icaza, detalló cómo marcha el proceso de adjudicación y revisión técnica en las regiones impactadas: "Ahorita mismo hay más de 4,000 viviendas en proceso de contrato para poder entonces tener en cada uno de los distritos y corregimientos contratistas, realizando el proceso de construcción de nuevas viviendas de aquellas que tienen una afectación total".

Asimismo, Icaza explicó que las evaluaciones estructurales continúan avanzando de forma escalonada por los sectores afectados: "Iniciamos con Tonosí. Hoy en día estamos en el área Isla Cañas y el viernes iniciamos con Macaracas y esperamos a partir de la próxima semana también avanzar con los otros distritos en las evaluaciones de las reparaciones de las viviendas que fueron afectadas por el sismo".

Ante la alta demanda en el terreno, las autoridades admitieron que se requiere robustecer el equipo de trabajo en las zonas vulnerables. Como parte de las soluciones, se evalúa integrar la experiencia internacional y el respaldo de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA) para capacitar a los lugareños.

El secretario Icaza enfatizó la importancia de sumar fuerzas con la comunidad y los gremios técnicos: "Ciertamente, nosotros estamos buscando contratistas para poder aumentar lo que es el pie de fuerza en el proceso de reconstrucción y, posteriormente, también en el proceso de reparación de la infraestructura. Pero más importante aún es la contratación de mano de obra local".