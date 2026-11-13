Junta Comunal de Barrio Sur: revocan arresto domiciliario a dos imputados por blanqueo de capitales

La decisión responde a una solicitud de la Fiscalía Anticorrupción del Ministerio Público, que apeló la medida cautelar impuesta a ambos imputados.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Tribunal Superior de Apelaciones revocó el arresto domiciliario de dos personas, entre ellas un empresario, y ordenó su detención provisional, dentro de la investigación por presunto blanqueo de capitales relacionada con el manejo de fondos de la Junta Comunal de Barrio Sur, en Colón.

La decisión responde a una solicitud de la Fiscalía Anticorrupción del Ministerio Público, que apeló la medida cautelar impuesta a ambos imputados.

Según la investigación, las presuntas irregularidades en el uso y manejo de los recursos de esta junta comunal habrían ocasionado una lesión patrimonial al Estado de $565,473.43.

El pasado 15 de octubre, se dio la aprehensión del empresario durante la Operación Litus Ultra, como parte de las pesquisas por fondos del Programa de Desarrollo de Interés Social destinados a la Junta Comunal de Barrio Sur. Durante el allanamiento de su residencia, las autoridades ubicaron documentos y equipos tecnológicos para su análisis.

Por este caso, permanecen bajo detención el exalcalde Alex Lee, la exrepresentante de Barrio Sur Marta Macías, un exfiscalizador de la Contraloría General de la República, entre otras personas.