El imputado fue aprehendido el 25 de noviembre , durante la operación “Gala”, desarrollada por la Fiscalía de Colón junto con los organismos auxiliares de investigación.

Colón/Dos ataques armados registrados en el sector de La Feria, corregimiento de Cristóbal Este, en la provincia de Colón, mantienen bajo investigación a un hombre de 29 años que figuraba entre los más buscados.

Un Tribunal de Garantías ordenó su detención provisional por la presunta comisión de tentativa de homicidio en dos causas distintas, detalló el Ministerio Público.

Durante las audiencias, la Sección Especializada en Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de Colón y Guna Yala también obtuvo la legalización de su aprehensión y la formulación de imputación.

Dos ataques en La Feria

El primer hecho ocurrió la mañana del 4 de mayo de 2026, cuando el imputado, junto a otra persona, presuntamente disparó contra dos víctimas y les ocasionó heridas. Según la investigación, el ataque se produjo en un lugar frecuentado por ciudadanos que estaban presentes al momento del suceso.

El segundo caso se registró el 17 de junio de 2026, también en La Feria. En esta ocasión, el hombre habría participado con otro individuo en un ataque con armas de fuego contra tres personas, entre ellas un menor de edad.

El imputado fue aprehendido el 25 de noviembre, durante la operación “Gala”, desarrollada por la Fiscalía de Colón junto con los organismos auxiliares de investigación.