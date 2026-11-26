La Sala Penal declaró improcedente la apelación de la defensa. Con esa decisión, se mantiene la negativa del tribunal que en junio rechazó dar por prescrito el proceso.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia rechazó de plano, por improcedente, la apelación presentada por la defensa de Ali Zaki Hage Jalil, procesado por su presunta participación en el atentado terrorista contra el vuelo 901 de Alas Chiricanas con matrícula HP-1202.

Según el edicto No. 111, Hage Jalil y otras personas son procesados por el delito contra la vida y la integridad personal, en la modalidad de homicidio doloso, y por el delito contra la seguridad colectiva, en la modalidad de delitos contra medios de transporte y comunicación.

El abogado defensor, Alexis Ríos Samudio, explicó que la decisión corresponde al incidente de prescripción de la acción penal que presentó en nombre de Hage Jalil. La defensa sostenía que el plazo para procesarlo era de 20 años, de acuerdo con la pena máxima que, a su juicio, establecía la ley vigente cuando ocurrió el atentado.

El 26 de junio, el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales del Primer Distrito Judicial rechazó esa solicitud. El tribunal de primera instancia consideró que los hechos constituían un delito de lesa humanidad y que, por tanto, la acción penal era imprescriptible, según lo establece el Código Penal y la Constitución Nacional.

La defensa apeló esa decisión. Al declarar improcedente la apelación, la Sala Penal dejó en pie lo resuelto en junio sin entrar a examinar el fondo del reclamo.

El atentado contra el vuelo 901

El 19 de julio de 1994, el avión de Alas Chiricanas explotó poco después de despegar del aeropuerto de France Field en Colón con destino a la ciudad de Panamá. Murieron las 21 personas que viajaban a bordo. Este expediente fue archivado provisionalmente en 2006 y, en 2019 la Fiscalía solicitó reabrir la investigación a partir de información aportada por Israel y Estados Unidos.

Hage Jalil, Mohmoud Moutan Mohammad y Mahamad Taha Moutan se encuentran bajo detención provisional procesados por la presunta comisión de homicidio doloso y delitos contra los medios de transporte y comunicación, según consta en el expediente judicial.