El Pleno de la Corte Suprema de Justicia declaró legal la orden de traslado de ambos imputados desde el centro penitenciario Nueva Esperanza hasta la Base Aeronaval Teniente Nelson Tenas, en isla Coiba. La medida se había ejecutado el pasado 25 de agosto por motivos de seguridad.

Ciudad de Panamá, Panamá/El exrepresentante de la Junta Comunal de Barrio Norte, Javier Lynch Hurtado, y su tesorero, Orlando Moisés Salazar Ferrón, permanecerán en la Base Aeronaval Teniente Nelson Tenas, en isla Coiba, luego de que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declarara legal la orden de traslado de ambos desde el centro penitenciario Nueva Esperanza.

La decisión fue adoptada al resolverse una acción de hábeas corpus correctivo presentada por la abogada Greta María Polo Trejos a favor de Lynch y Salazar, contra la Dirección General del Sistema Penitenciario. En la parte resolutiva, la Corte declaró legal la orden de traslado de ambos detenidos a la base aeronaval. El fallo fue divulgado mediante el Edicto número 1642, fijado el 23 de noviembre en la Secretaría General de la CSJ.

Lynch y Salazar están imputados por presuntos delitos contra la administración pública, en la modalidad de peculado agravado, relacionados con una investigación sobre el manejo de fondos de la Junta Comunal de Barrio Norte. El caso se sustenta en un informe de auditoría de la Contraloría General de la República que señala una posible lesión patrimonial de al menos tres millones de dólares.

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Los traslados se hicieron efectivos desde la mañana del 25 de agosto, según una resolución firmada por el entonces director del Sistema Penitenciario, Chanan Singh. La medida también incluyó al exalcalde de Colón, Alex Lee, de acuerdo con la resolución número 7402, fechada el 24 de agosto y a la que tuvo acceso este medio.

El documento administrativo justificó los traslados a la Base Aeronaval Teniente Nelson Tenas del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) por motivos de seguridad. También señalaba que la decisión respondía a una necesidad operativa del Sistema Penitenciario y que estaba alineada con los derechos humanos y la rehabilitación.

El traslado de Lee fue dado a conocer inicialmente por su abogado, Marcos Valdés, quien manifestó que no había recibido información oficial sobre la medida y que se enteró a través de una llamada de familiares de su defendido. Por otro lado, el exalcalde de Colón y expresentante de la Junta Comunal de Barrio Sur es investigado por el presunto delito de peculado agravado en perjuicio del Estado, en un caso que habría generado una afectación económica superior a los $6 millones al Programa de Interés Social.

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