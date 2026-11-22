La Fiscalía logró que se admitieran las peticiones realizadas por parte del Tribunal de Garantías, que además otorgó seis meses para llevar a cabo otras diligencias, mientras el imputado permanece detenido provisionalmente.

Panamá/Un juzgado de garantías ordenó la detención provisional de un hombre después de haber sido imputado por su presunta responsabilidad con el delito contra la libertad e integridad sexual en la modalidad de violación sexual agravada, en perjuicio de un adolescente de 13 años.

La Fiscalía Regional de Chiriquí, una vez tuvo conocimiento del hecho, procedió a brindarle la protección adecuada al menor de edad, señalado como presunta víctima, así como a sus hermanos, y los puso a disposición de las autoridades de niñez y adolescencia, a fin de que ellos, como garantes, dispusieran las acciones a seguir.

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Paralelamente a ello, se recababan más elementos de convicción con el propósito de poder confirmar la comisión del hecho y la presunta vinculación con el hoy imputado.

Durante la audiencia de control, la Fiscalía logró que se admitieran las peticiones realizadas por parte del Tribunal de Garantías, que además otorgó seis meses para llevar a cabo otras diligencias, mientras el imputado permanece detenido provisionalmente.

Esta investigación tiene relación con un hecho suscitado en el mes de febrero del 2026, en el distrito de Alanje, cuando presuntamente el hoy señalado cometió abuso sexual en perjuicio de un adolescente de 13 años.