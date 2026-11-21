Estas solicitudes fueron admitidas por el Tribunal de Garantías, que además concedió un plazo de seis meses para el desarrollo de otras diligencias de investigación.

Bocas del Toro/Un juzgado de Garantías en Isla Colón, provincia de Bocas del Toro, ordenó la detención provisional de una mujer, luego de que se le imputaran cargos por los delitos de estafa y falsificación de documentos.

Mediante la presentación de elementos de convicción y tras sustentar los riesgos procesales dentro de esta investigación, la Fiscalía, a través de la Personería Municipal de Isla Colón, solicitó la legalización de la aprehensión, la formulación de imputación de cargos y la aplicación de la medida cautelar de detención provisional.

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Estas solicitudes fueron admitidas por el Tribunal de Garantías, que además concedió un plazo de seis meses para el desarrollo de otras diligencias de investigación.

El hecho ocurrió en el año 2022, cuando la hoy imputada, quien se desempeñaba como abogada, presuntamente, mediante engaño y abusando de la relación profesional que mantenía con la víctima, fungió como intermediaria en la compra de un bien inmueble (finca), logrando que su cliente le transfiriera la suma total de 85 mil dólares por la supuesta adquisición.