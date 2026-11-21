Sintoniza el partido Grecia vs Panamá el domingo 22 de noviembre a las 7:30 a.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/La selección Sub-17 de Panamá afrontará este domingo 22 de noviembre un compromiso clave frente a Grecia, por la segunda jornada del Grupo A de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2026. El equipo dirigido por Felipe Baloy necesita sumar para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.

El encuentro se disputará a las 7:30 a. m., hora de Panamá (3:30 p. m. en Catar), en la cancha 9 Adel Malalla del complejo Aspire Zone, en Doha.

Aunque sufrió una derrota 2-0 ante el anfitrión Catar en su estreno mundialista, el conjunto panameño logró competir durante buena parte del encuentro y mantuvo su arco en cero hasta los minutos finales. Dos goles en el cierre terminaron por inclinar el resultado a favor de los locales.

Realidades diferentes

Panamá tendrá enfrente a una Grecia que comenzó el campeonato con una victoria 2-1 sobre Egipto. El combinado europeo suma tres puntos y comparte el liderato del grupo con Catar, por lo que buscará otro resultado positivo que lo acerque a la clasificación.

Los griegos llegan con confianza después de remontar o imponerse en un partido exigente ante los egipcios, mientras que Panamá está obligada a mostrar mayor contundencia en ataque y conservar la concentración defensiva durante los 90 minutos.

La derrota frente a Catar dejó algunos aspectos positivos para el equipo de Baloy. Panamá mostró orden, tuvo momentos de posesión y generó aproximaciones mediante jugadores como Alexander Tull, Estevis López y Alfredo Maduro. Sin embargo, deberá transformar esas intenciones en ocasiones más claras y goles.

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Intensidad y efectividad

El desafío para Baloy será conseguir que su equipo mantenga la disciplina táctica mostrada ante Catar, pero que también tenga mayor profundidad ofensiva.

Grecia, por su parte, representa una prueba exigente. Su victoria ante Egipto demuestra que tiene capacidad para competir y aprovechar sus oportunidades. Panamá deberá prestar especial atención a las transiciones defensivas y evitar conceder espacios.

El cuerpo técnico panameño aprovechó la jornada del sábado para trabajar con el plantel completo durante aproximadamente hora y media en el Complejo Al Gharafa, afinando los últimos detalles para el compromiso.

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Resultados del sábado 21 de noviembre

Grupo I

Tanzania 2-2 Costa Rica

Brasil 2-1 Irlanda

Grupo J

Rep. Dominicana 1-1 Montenegro

Chile 4-2 Argelia

Grupo K

Camerún 1-2 Venezuela

México 1-0 Rumanía

Grupo L