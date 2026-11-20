Selección femenina de Panamá afina detalles para enfrentar a Canadá
Las dirigidas por la entrenadora Toña Is continúan sus trabajos pensando en Canadá rival de cuartos de final del Concacaf W Championship.
Panamá/La Selección Femenina de Panamá continúa su preparación para el importante compromiso ante Canadá, por los cuartos de final del Concacaf W Championship, que se disputará el próximo sábado 28 de noviembre, a las 12:00 p.m. (hora de Panamá), en el Texas Health Stadium, en Mansfield, Texas, Estados Unidos.
El equipo dirigido por Toña Is afronta una oportunidad histórica: conseguir su segunda clasificación a una Copa Mundial Femenina, tras su participación en Australia y Nueva Zelanda 2023, y alcanzar por primera vez los Juegos Olímpicos, en Los Ángeles 2028.
La entrenadora española expresó su ilusión de alcanzar ambos objetivos y destacó la importancia de tener una buena jornada ante las canadienses.
"Ojalá tengamos nosotros ese día, Dios nos ayude, podamos estar todos felices y contentos de haber hecho historia porque hemos clasificado para un Mundial y para unos Juegos Olímpicos también", manifestó Toña Is.
Panamá se prepara para un desafío que puede marcar un nuevo capítulo en la historia del fútbol femenino nacional.