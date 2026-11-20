En estas regiones se registra la mayor actividad sísmica del mundo. Al año, solo en Perú, se registran al menos un centenar de sismos perceptibles para la población.

Un sismo de magnitud 6,7 sacudió este viernes varias regiones del centro de Perú sin causar daños personales ni materiales, según un balance preliminar de las autoridades.

El movimiento se registró a las 19H09 locales (00H09 GMT) y tuvo como epicentro 30 kilómetros al noroeste de la región andina de Junín, unos 300 kilómetros al este de la capital, Lima.

Tuvo una profundidad de 129 kilómetros, de acuerdo al Instituto Geofísico Nacional.

Según el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) fue percibido entre moderado y fuerte por la población.

"Se continúa el monitoreo en zonas vulnerables", indicó el COEN.

El movimiento se sintió además en Lima, Huánuco y Callao.

Perú, con 34 millones de habitantes, está ubicado en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, que se extiende a lo largo de la costa oeste americana y este asiática.

En estas regiones se registra la mayor actividad sísmica del mundo. Al año, solo en Perú, se registran al menos un centenar de sismos perceptibles para la población.

Cada año Perú es sacudido por al menos 400 sismos por encima de una magnitud de 4,0 grados.