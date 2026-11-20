Bajo el lema “La niñez en la encrucijada, el futuro se escribe contigo”, el informe advierte que, pese a los esfuerzos realizados por el país para garantizar los derechos de la población infantil.

Ciudad de Panamá/En el marco del Día Mundial de la Infancia, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) presentó los resultados de su más reciente estudio sobre la situación de la niñez en Panamá, que revela importantes desafíos en materia de pobreza, acceso al agua potable, educación y salud.

Bajo el lema “La niñez en la encrucijada, el futuro se escribe contigo”, el informe advierte que, pese a los esfuerzos realizados por el país para garantizar los derechos de la población infantil, el 35% de los niños, niñas y adolescentes vive en condiciones de pobreza monetaria.

La situación es aún más preocupante en las zonas más vulnerables, donde este indicador alcanza el 83%. Además, el estudio señala que la pobreza extrema afecta al 16% de esta población.

La representante de Unicef en Panamá, Olga Isaza, manifestó su preocupación por las condiciones de pobreza multidimensional que enfrentan miles de familias, debido a las dificultades para acceder a servicios básicos como agua potable, saneamiento, higiene, educación inicial y atención de salud.

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“Nos preocupa mucho el tema de pobreza multidimensional. Son muchos factores: el acceso al agua, el saneamiento, la higiene, que es un desafío todavía en muchas comunidades. La educación inicial todavía no tiene la cobertura que necesitaría tener y el acceso a los sistemas de protección y de salud todavía no es el debido”, señaló Isaza.

Otro de los datos que genera preocupación es que más de 281 mil niños y niñas no cuentan con acceso a agua potable en sus hogares, una situación que profundiza las desigualdades y compromete sus condiciones de salud, higiene y calidad de vida.

Por su parte, la defensora del Pueblo, Ángela Russo, recordó que los derechos de los menores de edad deben garantizarse plenamente y destacó la importancia de tomar en cuenta sus opiniones en las decisiones que afectan su presente y futuro.

“Los derechos deben ser reconocidos plenamente, no parcialmente. Se promueve tanto a nivel internacional como nacional la participación de las personas menores de edad en aquellas decisiones que tengan que ver con su presente y con su futuro”, expresó.

A estos desafíos se suman otras preocupaciones relacionadas con la salud mental, particularmente los casos de ansiedad, así como el incremento de las enfermedades de transmisión sexual entre la población joven.

En el Día Mundial de la Infancia, que conmemora la adopción de la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989, Unicef reiteró el llamado a las autoridades, instituciones y distintos sectores de la sociedad a renovar sus compromisos con la protección, el bienestar y el desarrollo integral de todos los niños, niñas y adolescentes del país.

Con información de Jocelyn Mosquera