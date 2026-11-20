Usuarios de las rutas hacia Arraiján y La Chorrera aseguran que las filas se repiten a diario. Algunos llegan a casa entre las 8:00 y las 9:00 de la noche.

Ciudad de Panamá, Panamá/A las 6:10 p. m. de este viernes 20 de noviembre, un pasajero que llegó a la terminal de Albrook cerca de las 5:20 p. m. todavía esperaba un bus hacia La Chorrera. Calculaba que, una vez a bordo, el viaje le tomaría más de una hora, dependiendo del tráfico. Después tendría que tomar otro transporte para llegar a su casa en El Coco.

Sí, esto es el día a día, esto no cambia; uno tiene que venir todos los días a pararse aquí hasta una hora, hora y media, esperando un transporte”, contó a TVN Noticias.

Durante la tarde se observaron largas filas para viajar a distintos puntos de Panamá Oeste, entre ellos Arraiján, La Chorrera, Nuevo Chorrillo y Nuevo Emperador. Algunos usuarios dijeron que esperaban entre 30 y 45 minutos para abordar. Otro pasajero aseguró que llevaba cerca de dos horas en la terminal y que suele llegar a su residencia entre las 8:00 y las 9:00 de la noche.

La llegada de un bus apenas hacía avanzar la fila. Pasadas las 6:00 p. m., uno de los pasajeros vio llegar una unidad y explicó por qué todavía le quedaba un largo camino: “Ese bus que llegó, ahí no cabemos todos, así que tenemos que esperar próximos”. Estimaba que podría abordar cerca de las 7:00 p. m. y llegar a casa alrededor de las 8:30 p. m.

A los usuarios también les preocupa qué pasará en diciembre, cuando la entrega de los ahorros navideños y las compras de fin de año atraigan a más personas a la capital.

Con información de Yami Rivas.