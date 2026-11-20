El dengue y la malaria pueden causar fiebre y dolor de cabeza. En Panamá, mosquitos distintos transmiten cada enfermedad.

Ciudad de Panamá, Panamá/En los alrededores de Merca Panamá, en el corregimiento de Ancón, un brote de malaria puso bajo vigilancia una zona de la capital donde la enfermedad no es habitual. Este viernes 20 de noviembre, el ministro de Salud, Fernando Boyd, cifró en 213 los casos vinculados al brote y explicó que las autoridades buscan a pacientes que se trasladaron a otros puntos del país.

Mientras el personal de salud sigue el rastro de esos pacientes, el dengue también forma parte del panorama sanitario del país. Hasta el 17 de octubre, Panamá acumulaba 11,786 casos de dengue y 6,385 de malaria, según el informe nacional que el Ministerio de Salud publicó el 18 de noviembre.

Para quien amanece con fiebre y dolor de cabeza, la diferencia entre ambas enfermedades puede pasar inadvertida. Una la causa un virus y la otra, un parásito.

Hasta el horario de la picadura cambia: el mosquito que transmite el dengue suele picar de día, mientras que el de la malaria es más activo al caer la tarde y durante la noche.

¿En qué se diferencian los mosquitos y los síntomas?

El dengue lo causa un virus que transmite principalmente el mosquito Aedes aegypti. La malaria, también llamada paludismo, la causa un parásito que transmiten mosquitos del género Anopheles. En ambos casos, la infección puede llegar a la persona por la picadura de una hembra infectada.

El mosquito del dengue suele picar de día, con mayor actividad temprano en la mañana y al caer la tarde. Se cría con frecuencia en recipientes que acumulan agua dentro o cerca de las viviendas, como tanques, cubetas y llantas.

Entre los síntomas del dengue están:

Fiebre alta

Dolor de cabeza

Erupción en la piel

Dolor detrás de los ojos

Dolores musculares

El mosquito de la malaria suele picar desde el atardecer y durante la noche. Suelen poner los huevos en áreas pantanosas o cerca de charcas, a orillas de quebradas y en otros sitios donde se acumula agua. En Panamá predomina Plasmodium vivax, la especie identificada en el brote de Ancón, que transmite el mosquito Anopheles albimanus.

Los primeros síntomas más frecuentes de la malaria son:

Fiebre

Escalofríos

Dolor de cabeza

Cansancio,

Debilidad

Dolores musculares

Náuseas o vómitos

Como los síntomas pueden coincidir. Ante fiebre después de haber estado en una zona con transmisión, es importante acudir al médico para que se pueda evaluar la necesidad de una prueba. En el dengue, los signos de alarma pueden aparecer cuando baja la fiebre: el dolor abdominal intenso, los vómitos persistentes o el sangrado requieren atención médica inmediata.

¿Hay vacunas y cuál se aplica en Panamá?

Estas enfermedades tienen tratamiento; existen vacunas contra ambas enfermedades. A la fecha, ninguna de las dos forma parte del esquema nacional de vacunación de Panamá. La incorporación anunciada por el Minsa es la de dengue para 2027.