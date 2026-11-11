Contenido Exclusivo: La Forestal, una vía peligrosa

Para conocer la situación, TVN Noticias hizo el recorrido de día, pero también de noche, cuando prácticamente no hay visibilidad. Se constató que, sin la iluminación de otros vehículos, el conductor queda casi perdido y sin guía para seguir el camino.

Ciudad de Panamá, Panamá/En medio del alto tráfico vehicular y la necesidad de movilización más efectiva, la llamada carretera Forestal-Chilibre, para otros conocida como carretera Madden, se ha convertido en un mal necesario. Sin embargo, hay que sortear muchos peligros. TVN Noticias recorrió este trayecto e investigó si hay posibilidades o intenciones de mejoras en esa vía.

Génesis Albelo es una joven conductora que, por necesidad de movilización, constantemente tiene que manejar por la carretera Forestal-Chilibre. Y aunque admite que es una vía realmente más rápida en comparación con la carretera Transístmica, le ha representado sustos.

Recuerda que en un día lluvioso, “el carro dio un patinazo” y cayó en un desnivel. El auto, dice, quedó “casi de lado”, varado y teniendo a su pequeña hija en el asiento de atrás.

Sin embargo, la necesidad hace que siga utilizando esa ruta.

Y así como Génesis, tantos otros conductores lo ven como un atajo. Conecta la vía Omar Torrijos Herrera, desde el Centenario, pasando por Gamboa, hasta llegar a Chilibre, siendo efectivo para ahorrar tiempo de desplazamiento.

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Pero para ello, hay que superar los desafíos que presenta: es una zona boscosa, con caída de árboles, grandes ramas, con una calle muy estrecha de ida y venida, sin hombros y en su mayoría con desnivel. Esto se agrava porque no hay iluminación, falta señalización, y esto empeora cuando llueve y por el exceso de velocidad.

Los testimonios de conductores van desde el peligro por el paso de camiones y el uso de lámparas con luces que encandilan.

Para conocer la situación, TVN Noticias hizo el recorrido de día, pero también de noche, cuando prácticamente no hay visibilidad. Se constató que, sin la iluminación de otros vehículos, el conductor queda casi perdido y sin guía para seguir el camino.

Pero desde el punto de vista ambiental, a pesar de los riesgos, se recuerda que, como la vía Forestal - Chilibre, atraviesa el Parque Nacional Soberanía, no se puede ampliar ni iluminar.

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Así lo explicó Guido Berguido, biólogo y director de la Asociación Adopta Bosques Panamá, quien asegura que de por sí ya hay impacto por el uso de esta carretera, también conocida como Madden.

Enumera que hay atropello de animales por el exceso de velocidad en un hábitat en donde hay especies hasta en peligro de extinción. Y por eso apunta a que no es posible iluminar el trayecto porque los animales se verían atraídos por la luz y serían atropellados. En cuanto a una eventual ampliación de la vía, entre otras adecuaciones, lo rechaza, por el riesgo de contaminación por parte de conductores.

Pero a pesar de los riesgos para conductores y la amenaza para la flora y fauna, es una carretera tan necesaria que la empresa MiBus tiene la ruta Carretera Forestal – Chilibre para movilizar a los usuarios de ese corregimiento.

René Aguirre, gerente de Planeación de MiBus, dice que en Chilibre tienen unas 60 paradas y un servicio que se ofrece para esa ruta en días hábiles desde las 3:15 a.m. y desde las 4:30 a.m. los sábados y domingos.

No obstante, señala que los 12 buses destinados para el trayecto de 40 kilómetros por sentido solo recogen pasajeros hasta las 7 p.m. por los riesgos.

Aguirre asegura que han tenido colisiones, han sufrido golpes con ramas, la carretera y muy angosta, y hay conductores que van a mucha velocidad. Además de los peligros cuando llueve y la oscuridad, muchas veces hay neblina.

Todas estas situaciones, dijo, están en conocimiento de las autoridades.

Para efectos de este reportaje, TVN Noticias pidió en varias ocasiones los datos y consideraciones del Ministerio de Obras Públicas, pero no hubo respuesta.

De la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA), su actual presidente, Tomás Correa, dejó claro que se debe respetar lo que llama un “bosque primario” y, aunque se admite consciente de la necesidad vial, recordó que se trata de un pulmón natural en el cual solo se pueden aplicar pequeñas adecuaciones.

Descarta la ampliación o iluminación de la carretera, y solo serían factibles la colocación de los llamados “ojos de gato” en los bordes de la calle y en el centro, señalización, límites de velocidad y restricción para que no pasen camiones.

De la SPIA desconocen si el MOP tuviese algún plan de acondicionamiento de la carretera Forestal-Chilibre.

Independientemente de las intenciones que se tuviesen, o los reclamos de los conductores por mejoras, lo que sí queda en firme es la necesidad de conservar y proteger la biodiversidad, desde el punto de vista ambiental, por su cercanía con el río Chagres, y por su valor histórico, considerando que sirvió para entrenamiento militar del ejército de Estados Unidos precisamente por su espeso bosque tropical.