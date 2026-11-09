Contenido Exclusivo: 9 de octubre, 30 días después

Las cifras de los daños ocasionados por el terremoto y sus réplicas continúan variando a medida que avanzan las inspecciones y los equipos llegan a comunidades más apartadas.

Ciudad de Panamá, Panamá/Cuando el temor comienza a desaparecer y la calma intenta regresar, aparecen nuevas réplicas que vuelven a encender la preocupación.

Ha pasado un mes desde el terremoto que sacudió a comunidades del interior del país. Para miles de familias afectadas, el tiempo parece haberse detenido entre los escombros, la incertidumbre y la esperanza de recuperar sus hogares.

La señora Rosaura es una de las personas que todavía no se atreve a regresar a su vivienda. Actualmente, permanece en otra casa, mientras espera una respuesta de las autoridades. "Aquí vinieron a tomar fotos; de ahí no ha venido más nadie", manifestó al referirse a la atención que ha recibido hasta ahora.

El caso de Diolanda Cortés, en El Caratillo de Macaracas, también refleja las dificultades que enfrentan familias en comunidades apartadas y de difícil acceso.

Su vivienda quedó en condiciones que la hacen prácticamente inhabitable. Desde el terremoto, tuvo que trasladarse a un improvisado refugio en medio de un potrero, donde permanece expuesta al sol y la lluvia. "Yo quiero que me hagan un techito porque yo no me voy a pasar mojando", expresó Diolanda, quien espera una solución que le permita vivir bajo condiciones más seguras.

Su situación fue compartida con las autoridades, que aseguraron que realizarían una visita para conocer de cerca sus necesidades.

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El Gobierno anunció la construcción de 2,700 viviendas para las familias damnificadas. Sin embargo, el verdadero desafío no está solamente en anunciarlas, sino en construirlas y entregarlas a quienes todavía esperan recuperar un techo seguro. Hay familias que, pese a las inspecciones realizadas, siguen sin una solución.

"Sabemos que los trámites administrativos llevan su tiempo, pero la necesidad familiar no espera", manifestó Nedelka Sáez, afectada en Macaracas, al expresar la urgencia de las familias que continúan esperando respuestas.

El alcalde de Macaracas, Eliécer Cortés, explicó que las réplicas han complicado la evaluación de los daños, pues algunas viviendas presentan nuevas afectaciones después de las inspecciones iniciales. "Cada día se va aumentando por las réplicas que se están dando. O sea, hoy una casa está bien y mañana, cuando la encontramos, tiene una afectación. Entonces es por eso que se ha dilatado un poco la investigación de cuántas casas", indicó.

En nuestro recorrido, a un mes del terremoto, visitamos comunidades de Los Santos y Herrera. En parques, calles y comercios, sus pobladores se esfuerzan por recuperar la normalidad, pero el panorama todavía está marcado por la destrucción, los escombros y numerosos campamentos donde permanecen familias que lo perdieron todo.

Las cifras de los daños ocasionados por el terremoto y sus réplicas continúan variando a medida que avanzan las inspecciones y los equipos llegan a comunidades más apartadas. Para determinar las condiciones de cada inmueble, las autoridades utilizan un sistema de semáforo que permite clasificar el nivel de afectación.

Según datos de la Secretaría de Metas, al 5 de noviembre, mediante las evaluaciones de daños y análisis de necesidades realizadas por el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), se habían evaluado 19,865 viviendas y registrado 62,940 personas.

De ese total, 4,633 viviendas presentan daños totales; 11,107, daños moderados o parciales, y 4,125, daños leves o menores.

José Ramón Icaza, secretario de Metas, aseguró que la instrucción del presidente es atender a todas las familias afectadas, tanto a quienes perdieron sus viviendas como a quienes todavía pueden recuperarlas mediante reparaciones. "Aquellas viviendas que se vieron destruidas por el terremoto se están reconstruyendo; aquellas que tienen una afectación y pueden ser reparadas, entonces reparar esas viviendas, y eso está avanzando con el Miviot", explicó.

En La Colorada de Los Santos, las huellas del terremoto todavía persisten entre escombros y carpas. Sin embargo, también comienza a escucharse el rugir de la maquinaria y el trabajo de las cuadrillas que levantan nuevas viviendas.

Para algunas familias, la espera empieza a convertirse en una nueva oportunidad. "Gracias a Dios tengo una casa nueva y es poco lo que falta", expresó Aminta, beneficiaria de una de las viviendas construidas en La Colorada de Los Santos.

En esta comunidad, una empresa avanza con la construcción de viviendas prefabricadas. Es una carrera contra el tiempo para sustituir las carpas por un techo seguro. Algunas de estas casas apenas acumulan cuatro días de trabajo.

El equipo de Gobierno, en coordinación con las autoridades locales, mantiene recorridos por las comunidades afectadas y toma decisiones para acelerar la respuesta ante la demanda de soluciones. La construcción de las 2,700 viviendas fue organizada en dos fases; la primera contempla 1,300 casas.

Fernando Méndez Peralta, viceministro de Vivienda, explicó que el Miviot mantiene contratos para atender las provincias con mayores afectaciones. "A nivel del Ministerio de Vivienda tenemos 26 contratos para las cuatro provincias de mayor afectación", indicó.

En Herrera, la carrera contra el tiempo se extiende desde Pesé hasta comunidades de Los Pozos y Las Minas. En algunos casos, después de las inspecciones, la demolición de las estructuras afectadas se convierte en el primer paso para iniciar la reconstrucción, ante la mirada de propietarios que mezclan tristeza por lo perdido y esperanza de volver a empezar.

"Sabemos que cuando hay una buena coordinación, echamos el pueblo adelante", manifestó Omar Bultrón, alcalde de Los Pozos, al referirse al trabajo conjunto para atender a las comunidades afectadas.

En el corregimiento de El Banco de Pesé, otra empresa también avanza con la construcción de viviendas. Los trabajos se desarrollan al ritmo que permite el movimiento de los materiales y las condiciones climáticas. En este punto, la obra ya supera las dos semanas.

La arquitecta Aura Ríos, del Ministerio de Vivienda, explicó el sistema constructivo utilizado, que ha tenido buena aceptación por sus características de comportamiento ante sismos y movimientos telúricos.

Entre los afectados también hay personas en condiciones de mayor vulnerabilidad. Es el caso de la señora Briceida, quien tiene discapacidad visual y forma parte de las familias que requieren atención especial, junto con personas con discapacidad, adultos mayores y pacientes encamados.

Como ella, cientos de afectados esperan recuperar algo más que una estructura física: la tranquilidad de contar nuevamente con un espacio seguro. Para quienes ya comienzan a ver sus viviendas levantadas, el rostro vuelve a reflejar esperanza y las ganas de seguir adelante.

Para la primera semana de noviembre continuaban las demoliciones, no solo de viviendas, sino también de centros educativos, como la escuela Gloriela Barría, en Las Minas.

Icaza señaló que ya se ha identificado la cantidad de centros educativos afectados y que el proceso de reconstrucción también contempla la infraestructura de salud.

Entre los campamentos que visitamos está el de Llano de los Osorios, en Llano de Piedra de Macaracas. Allí encontramos a 10 familias que perdieron sus viviendas, pero no la esperanza, fortalecida por la solidaridad de amigos, vecinos y personas desconocidas que llegaron con sus vehículos cargados de donaciones y muchas ganas de ayudar.

De acuerdo con cifras del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), al 1 de noviembre se contabilizaban 113 albergues, con 886 familias y 3,356 personas alojadas.

Bajo el sol y la lluvia, en estos campamentos permanecen familias que esperan una respuesta más rápida. Quieren recuperar sus casas, la intimidad familiar, la seguridad y la estabilidad que perdieron aquel 9 de octubre, cuando la tierra rugió con fuerza.

El terremoto destruyó viviendas, pero también golpeó la estabilidad de comunidades que ya enfrentaban múltiples carencias. La reconstrucción representa ahora una oportunidad para atender esas desigualdades y evitar que los sectores históricamente olvidados vuelvan a quedar rezagados.

Porque reconstruir no debe significar únicamente levantar paredes y colocar techos. También debe representar la posibilidad de devolverles a miles de familias la dignidad, la seguridad y las oportunidades para comenzar de nuevo.