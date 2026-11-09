Ministro Moltó presentará al Consejo de Gabinete el informe de afectaciones a empresas luego del terremoto

El MICI, junto al Conep y Fedecámaras, prepara el estudio y se espera definir acciones para su recuperación.

Los pueblos del interior afectados por el sismo del 9 de octubre inician la remoción de escombros y reconstrucciones. / TVN Noticias

Ciudad de Panamá/El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, sostuvo una reunión con representantes del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) y Fedecámaras, para revisar el informe sobre las afectaciones ocasionadas a empresas del sector agroindustrial por el sismo registrado el pasado 9 de octubre.

Como resultado de la reunión, se acordó presentar el informe consensuado ante el Consejo de Gabinete, instancia en la que se espera definir nuevas estrategias y mecanismos de respuesta para atender las afectaciones y apoyar la recuperación de las empresas.

El diagnóstico del MICI identificó 73 empresas con algún tipo de afectación, como resultado del seguimiento realizado a 454 empresas participantes de los programas Mujer Exporta, PYMEXPORT, Agroindustria Competitiva y Tu Comercio Digital.

De este universo, el MICI logró establecer contacto directo con 370 empresas, equivalente al 81.49 % del total bajo seguimiento. Entre los principales problemas reportados figuran daños físicos en instalaciones, disminución de ventas, retrasos en pedidos, dificultades de abastecimiento y reducción o suspensión temporal de operaciones.

En materia laboral, 12 empresas reportaron alrededor de 31 trabajadores afectados por interrupciones temporales, reducción de jornadas o suspensiones preventivas. Como parte de la respuesta institucional, el MICI ha vinculado 39 casos a sus mecanismos de atención: 25 requieren asistencia técnica y 14 empresas ya lograron resolver las afectaciones reportadas.

Entre el 27 de octubre y el 6 de noviembre, un equipo del Ministerio de Comercio realizó visitas presenciales a empresas de Veraguas, Los Santos, Herrera, Coclé, Panamá Oeste y Chiriquí, además de reuniones virtuales con otras cinco empresas.

Temas relacionados

comercios terremoto temblor en panamá sismo
Si te lo perdiste
Lo último
stats