Gobierno fija el 31 de marzo como meta para intervenir viviendas afectadas por el terremoto en Veraguas

Mariato y Soná concentran la mayor cantidad de afectaciones. El Gobierno Nacional prevé cubrir las intervenciones en las zonas impactadas a más tardar el 31 de marzo.

Provincia de Veraguas./Un total de 2,179 viviendas con daños totales han sido identificadas en la provincia de Veraguas tras el sismo del pasado 9 de octubre, principalmente en los distritos de Mariato y Soná.

Ante la magnitud de las afectaciones, el Gobierno contempla desarrollar intervenciones de manera simultánea en los distritos impactados, con el objetivo de avanzar en la reconstrucción de las viviendas.

“Estamos principalmente dando a una empresa constructora que se encargue de la construcción de un corregimiento o distrito, dependiendo del número de casas, para tener una cobertura total del área afectada y poder construir de manera simultánea”, dijo el secretario de Metas, José Ramón Icaza.

Así mismo explicó que la meta es cubrir las intervenciones a más tardar el próximo 31 de marzo.

“Me siento positivo de que vamos a avanzar muy rápidamente bajo esta modalidad de tener múltiples empresas construyendo en cada uno de los distritos”, dijo Icaza.

Además, se ha informado que se contempla la contratación de mano de obra local para contribuir a dinamizar la economía de las comunidades afectadas.

Con información de Ney Castillo.