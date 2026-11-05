Fuertes lluvias causan caída de árboles y entrada de agua en varias viviendas de Santiago en Veraguas

Las lluvias de la tarde y noche del miércoles provocaron la entrada de agua en viviendas de Canto del Llano y San Martín, además de la caída de tres árboles. Horas después, se registró un sismo de magnitud 3.2 al oeste de Santiago, sin reportes de daños.

Santiago, Veraguas/Las lluvias registradas durante la tarde y noche del miércoles provocaron la entrada de agua en viviendas y la caída de árboles en el distrito de Santiago, provincia de Veraguas, sin que se reportaran daños en los enseres de las familias afectadas.

De acuerdo con el reporte de Arturo González, miembro del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), en el corregimiento de Canto del Llano se atendieron tres viviendas donde ingresó agua, mientras que en San Martín también se reportaron casas con esta situación. Añadió que en ninguno de los casos se registraron afectaciones a los bienes de sus ocupantes.

El funcionario atribuyó estos incidentes a obstrucciones en los alcantarillados y cunetas, donde se acumulan sedimentos, hojas, ramas y basura. Por esta razón, reiteró el llamado a la población a evitar arrojar desechos en estos puntos. Durante las labores de monitoreo también se atendieron tres caídas de árboles: dos sobre residencias y uno sobre una vía.

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A estos incidentes se sumó un sismo de magnitud 3.2, confirmado por el Instituto de Geociencias de Panamá y registrado a las 11:19 p. m. del miércoles, al oeste de Santiago.

Tras el movimiento telúrico, las autoridades realizaron monitoreos en el área y no reportaron afectaciones en las viviendas. Residentes de la zona señalaron que el temblor se sintió con fuerza debido a la cercanía con el epicentro, pero aseguraron que no ocasionó daños.

Las autoridades indicaron que no se han reportado afectaciones relacionadas con estos dos eventos en el distrito de Santiago. Sin embargo, el reporte también menciona las zonas de Mariato, Soná y Las Palmas, en el sur de Veraguas, donde sí existen afectaciones por el sismo, aunque no se detalló su alcance.

Con información de Ney Castillo